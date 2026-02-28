La bronca de Mirtha Legrand por el escándalo en medio de su cumpleaños 99

La Chiqui hizo particular énfasis en las ausencias de Adrián Suar y Pablo Codevila en medio de los rumores sobre su salida rumbo a Telefe.

El pasado 23 de febrero, mientras la televisión argentina celebraba los 99 años de Mirtha Legrand , ocurrió un episodio que pocos mencionaron en los flashes oficiales. La fiesta íntima en la casa de su hija Marcela Tinayre terminó desencadenando una crisis mediática con El Trece . La celebración, pensada como un encuentro familiar, derivó en tensiones que se filtraron rápidamente entre los pasillos de los canales.

Lo que nadie contó fue cómo la reunión se convirtió en semillero de polémica con los directivos del canal. En particular, algunos invitados, entre ellos Pablo Codevilla , fueron citados pero no asistieron ni avisaron, lo que generó el enojo de la diva. “Mirtha está muy enojada con Adrián Suar y Codevilla porque sí fueron invitados a su cumpleaños, pero no fueron y no avisaron”, expresó Yanina Latorre durante su programa Sálvese quien pueda.

El malestar de la Chiqui no se limitó a las ausencias, sino que la relación con la señal también se vio afectada. “Mirtha está muy enojada con El Trece y ya no es por lo de Jimena”, señaló la conductora, dejando en evidencia la tensión existente entre la diva y el canal de Constitución. El enojo refleja conflictos previos con la producción de Monteverde y agrega un nuevo capítulo a la historia de desencuentros.

En el festejo, la presencia del nuevo dueño de Telefe Gustavo Scaglione, llamó poderosamente la atención de ciertos sectores. No solo asistió, sino que fue fotografiado con la familia, fragmentando aún más las interpretaciones sobre la posible dirección que podría tomar la carrera televisiva de la diva.

Mirtha Legrand ya negocia con Telefe por su traspaso

El trasfondo de la historia tiene varias capas: ocurre que no se trata solo de diferencias personales, sino también de decisiones de programación impulsadas por las nuevas autoridades de ambos canales. Los rumores sobre posibles cambios en pantalla comenzaron a circular y el episodio del cumpleaños de la diva alimentó esas especulaciones. La industria observa con atención cada gesto y cada ausencia.

Codevila Suar Codevila y Suar son los gerentes de programación de El Trece.

Lo que parecía un cumpleaños más se transformó en un capítulo de intrigas mediáticas. El silencio de los que no estuvieron habló más fuerte que los discursos de cariño y felicitaciones que se expresaron durante la reunión. En los medios se preguntan si se trató de un desplante puntual o si anticipa un conflicto más profundo con El Trece, como un eventual cambio drástico de cara al 2026.