Gran Hermano: Divina Gloria rompió el silencio luego de su sorpresiva salida de la casa

La actriz Divina Gloria habló por primera vez luego de su salida de la casa de Gran Hermano : Generación Dorada y llevó tranquilidad sobre su estado de salud. “Estoy viva”, expresó apenas ingresó al estudio , con el humor que la caracteriza, en su regreso televisivo tras el episodio que generó preocupación.

La artista abandonó el reality el miércoles por la tarde después de presentar un cuadro de hipertensión que alertó tanto a la producción como al equipo médico del programa. Dos días después, participó como invitada en La Noche de los Ex , donde relató cómo atravesó la situación.

En diálogo con Robertito Funes, describió la rapidez con la que ocurrieron los hechos. “Fue demasiado, demasiado rápido todo” , aseguró. Luego, fiel a su estilo, bromeó: “Me enamoré de Brad Pitt y lo fui a buscar. Me escapé, dije: ‘Ahora vuelvo’”.

Más seria, explicó el momento en que comenzaron los síntomas. “Empiezo a sentir mucha tensión en la nuca. Me toman la presión, chau, afuera”, contó sobre el control que derivó en su salida inmediata del programa por recomendación médica.

El conductor aclaró que existe un protocolo muy estricto en el reality ante cualquier problema de salud. La intérprete, por su parte, respaldó la decisión: “Yo soy actriz, te recito Shakespeare, pero no soy médica ni enfermera. Entonces, inmediatamente es alguien que sabe lo que pasa y lo que hay que hacer”.

Cómo vivió Divina Gloria la experiencia en Gran Hermano

Gloria también habló sobre la intensidad emocional que se vive dentro de la casa y los vínculos que se generan. “En la casa se siente un amor muy intenso, pero muy intenso, con gente muy hermosa, muy diferente”, explicó sobre la convivencia con los otros participantes. La actriz señaló que, pese a las actividades cotidianas, su presión arterial no lograba estabilizarse. Finalmente, la decisión de abandonar el programa fue consensuada junto a los profesionales médicos, la producción y su hijo León.

Sobre esa determinación, recordó con ironía la recomendación que recibió: “La loca afuera, sáquenla”. Luego, explicó que el objetivo principal era bajar el nivel de estrés y evitar complicaciones de salud en el corto plazo. También destacó el clima humano que encontró durante su estadía. “Adentro hay mucha diversión... es un grupo donde prevalecía la cercanía y el amor, muy intenso y muy amoroso ”, afirmó sobre sus compañeros y la experiencia compartida.