Qué le pasó a Divina Gloria que abandonó Gran Hermano

La popular actriz tuvo que abandonar la competencia repentinamente y Santiago del Moro informó que decisión tomó la producción del reality.

Horas de preocupación se viven en la casa de Gran Hermano . La casa abrió sus puertas a los 28 participantes, pero en menos de 48 horas dos jugadores tuvieron que dejar el juego. Daniela De Lucía por la muerte de su padre y Divina Gloria por un problema de salud.

La actriz debió abandonar momentáneamente la competencia tras presentar un cuadro de hipertensión y fue trasladada a una clínica para realizarse estudios médicos.

Para llevar tranquilidad a los participantes y a los seguidores del programa, Santiago del Moro contó la situación en la gala de nominación de este miércoles. “Escuchen, este comunicado tiene que ver con la jugadora Divina Gloria”, comenzó el conductor ante la mirada atenta de los hermanitos.

Luego explicó: “A partir de un cuadro de hipertensión, se decidió que Divina Gloria, que le mandamos un beso, se hiciera una serie de estudios y chequeos en una clínica cercana”.

Según detalló el conductor, los médicos recomendaron que permanezca bajo observación hasta contar con un diagnóstico completo. “Los profesionales que la están atendiendo informaron que debe permanecer en observación porque le están haciendo estudios, y por tal motivo, hasta no contar con el diagnóstico médico y con la firma del médico, no va a regresar a la competencia”, explicó Del Moro.

Su continuidad está en suspenso y dependerá de cómo evolucione su cuadro de salud. Caso contrario, quedará definitivamente fuera de la competencia. Vale aclarar que, en caso de regresar a la casa, Gloria cumple con el protocolo de aislamiento.