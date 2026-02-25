Quién es Yanina Zilli, la exvedette que quiere ganar Gran Hermano: Generación Dorada

Zilli ingresó a la casa de GH y tendrá revancha en la televisión mostrándose desde otro lado. Cómo fue su historia de vida y el vínculo con la TV argentina.

Yanina Zili trajo recuerdos de la década del 90 donde en la televisión argentina brillaban programas de entretenimientos liderados por Emilio Disi, Jorge Porcel, Alberto Olmedo, entre otros con un humor que solía estar subido de tono. Entre los nombres que resonaban estaba el de Yanina, la oriunda de Arequito, Santa Fe.

A los 57 años en Arequito, Santa Fe , la exvedette decidió renacer en la televisión tomando la decisión de ingresar a la casa de Gran Hermano . Una vida estricta en su infancia, con la decisión de estudiar en la adolescencia pero con el norte marcado: estar arriba de un escenario. Probó con estudiar Derecho y, también, Educación Física, pero no terminó y su destino cada vez más seguro era el mundo artístico.

Por un contacto llegó a tener su posibilidad para un casting en Telefe que luego derivó en su participación en Brigada Cola. Luego estuvo en Los Benvenuttos, Bikini-open y dio el salto con Emilio Disi y Miguel del Sel en Rompeportones.

Yanina Zilli

Durante su vida fue vinculada amorosamente con el exfutbolista Diego Armando Maradona y el cantante Luis Miguel. Entre esos nombres, fue Ricardo Bochini fue su pareja estable y de quien tiene buenos recuerdos.

Tiempo más tarde, llegaron a su vida sus hijos Ornella y Santino. Más allá de lo que significa la llegada de ellos, la llegada del varón marcó un antes y después debido a que sufrió un desgarro uterino que la dejó en coma farmacológico durante tres días. Lo superó y fue un renacer.

Dejando atrás la vorágine de la Capital Federal, inició una vida en Mar del Plata con un emprendimiento enfocado en cosméticos. Durante su vida tuvo que afrontar momentos duros: una crisis económica familiar tras la caída empresarial de su padre y un intento de abuso por parte de un productor en un casting.

Yanina Zilli Vedette

Esta vez, tendrá una nueva oportunidad en la televisión pero en un contexto distinto, mostrándose desde otro costado. Quizás abriéndose al amor debido a que está soltera, abierta al amor, pero sin urgencias. Con más certezas que ansiedades.