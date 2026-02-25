Guillermo Barrios fulminó a Denis Dumas tras burlarse de su casamiento y esta reaccionó

Denise Dumas tuvo un acalorado cruce con Guillermo Barrios luego de una expresión de la conductora cuando analizaban el casamiento del periodista. Durante el programa LAM , la modelo mostró una risa en su rostro que generó un fuerte malestar en el protagonista.

"Fuiste la peor conductora de LAM y tenes el tupé de reírte obscenamente de una ceremonia en donde lo que primaba era nuestro amor y la amistad? Se nota que te falta no solo talento sino que todo lo demás mencionado. Das pena Denise Dumas… patética y conch@da", descargó rápidamente Barrios en X (ex Twitter).

Luego más tarde Denise hizo su descargo: " ¿Cómo me voy a reír del amor y la ceremonia? Me reí por algo que no tiene que ver con las personas que estaban ahí. Le pedí a Pilar el número de Guille y le dije que le contaba de qué me había tentado, pero era algo que no podía decir al aire. No entiendo por qué me reiría de la ceremonia, de su casamiento…".

"Me tenté, se lo expliqué y le pedí disculpas. Me pidió por favor que lo ignore", dijo sobre la respuesta que le dio y agregó: "Suelo reírme mucho de las cosas y si se ríen de mí no me molesta, si a él le molestó, ya le pedí disculpas. Nunca en la vida me insultaron tanto. Si le hizo bien insultarme tanto y se quedó más tranquilo, se la tomo".

Luego de la aclaración de Dumas, Guillermo expresó: "Podés criticar, te puede gustar o no, pero no me gusta cuando se burlan. Siento que casi todo el panel se burló de un momento que para mí fue sagrado. Puntualmente Denise Dumas que ya me mandó un mensaje, y agradezco sus disculpas". Más allá de eso continuó siendo punzante: "Dice que no, pero se estaba burlando de un momento que quizá para ella no es glamuroso".

"Me parece que se burló porque es clasista y detrás de su fachada de buena, no lo es. No le creo que no se haya burlado de nuestro casamiento. Si está acostumbrada, ahora, a los Four Seasons y la vida de millonaria, perfecto, pero no te metas con los laburantes que hacemos lo que podemos. De mi matrimonio no se va a reír nadie, menos ella", redobló.

Ya en el piso de LAM, Denise aclaró: “Nunca hablé del salón, no vi su casamiento ni estuve ahí. No sé si no vio el programa, porque no hablé. Si me pide que lo ignore, que empiece él por ignorarme a mí".