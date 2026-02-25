La fuerte confesión sexual de los hermanos Fort

Los hermanos Fort, Felipe y Marta , quedaron en el centro de la atención luego de su paso por el reconocido streaming que conduce Martín Cirio . En un episodio donde hablaron de todo, distintos clips dieron vuelta en las redes sociales debido a que se animaron a hablar sobre cómo afrontan la sexualidad.

Tanto ella, de 22 años, como él, de 21, hablaron sobre las situación que experimentaron en el sexo. Un diálogo entre las partes se viralizó, principalmente en X (ex Twitter).

Marta Fort: -Yo lo fui, yo probé todo y volví.

Felipe Fort: -Fuiste bi, entre comillas.

Marta Fort: -Yo no me cerré a nada, probé lo que probé y ahora me gustan los hombres. Siento que es más normal estar entre un grupo de chicas y decir: “Chapamos”.

Martín Cirio: -¿Y vos?

Felipe Fort: —Full honest. Lo único que he probado fue que me practiquen sexo oral. Estaba un poco drogado y por eso acepté. Yo me considero una persona hetero, nunca estuve con un flaco. No me gusta el pito, pero una boca es una boca. Nunca el culo. Lo intenté con una mujer, pero no se dio.

Marta Fort, al borde de la censura: las fotos desnuda que revolucionaron las redes

Marta Fort revolucionó las redes sociales al compartir una serie de fotografías en las que se mostró como Dios la trajo al mundo, desafiando los límites de la censura en Instagram. La joven heredera utilizó cintas para cubrirse estratégicamente, generando una catarata de comentarios divididos entre quienes celebraron su libertad y aquellos que cuestionaron su nivel de exposición.

A punto de cumplir 22 años, la hija del recordado chocolatero dejó en claro que su etapa de timidez quedó definitivamente definitivamente en el pasado. Sobre este cambio de perfil, la melliza de Felipe aseguró: “Afortunadamente ya no tengo miedos”. Este proceso de madurez personal no solo se refleja en sus redes, sino también en la forma en que gestiona su vínculo espiritual con su progenitor, fallecido en 2013.

Martita, que estuvo en el foco hace poco por haber protagonizado un accidente de tránsito, confesó que siente la presencia de su padre de manera constante y que suele acudir a él como una guía fundamental para tomar decisiones importantes en su vida diaria. Para la joven, la figura del Comandante sigue siendo su principal referente y protector en este camino de alta exposición mediática. Con respecto a su fe, fue contundente: “Yo no le pido a Dios, le pido a él”.