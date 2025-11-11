El doloroso reclamo de Marta Fort a su familia ausente

Marta Fort , la hija del recordado mediático empresario, Ricardo Fort , reveló el drama familiar que atraviesa y conmovió a sus seguidores en redes sociales. Frente a la pantalla, la joven modelo e influencer brindó una confesión íntima que estremeció a todos.

“Es inevitable para mí no sentirme en soledad y triste cuando, dentro de mi propia familia, la única que me quedó y en la que tendría que encontrar complicidad, hay personas que no quieren verme crecer, cuando son las que más necesito que confíen en mi capacidad y me impulsen”, escribió la joven en un mensaje publicado en Instagram.

“Es doloroso sentir que lo que para mí representa un camino de esfuerzo y compromiso, para otros se convierte en una amenaza o motivo de conflicto. Y cuando menos conflicto hay, es porque menos cercanía hay”, continuó Marta. “Cuando eso pasa, no hay vida ostentosa ni viaje a Miami que lo tape”, sentenció, al dejar en claro que el vacío familiar no se llena con destinos exóticos ni cuentas bancarias.

image

La publicación, que generó todo tipo de especulaciones al no tener un destinatario directo, llega en un momento sensible de su vida. Como cada año, el 5 de noviembre marcó una herida: el que habría sido el cumpleaños número 57 de Ricardo Fort. La influencer decidió abrir el baúl de los recuerdos e invitó a sus seguidores a una celebración navideña de antaño, capturada en video.

“Este último tiempo estuve un poco más ausente en las redes, ya que estuve con una mezcla de emociones”, reveló la joven en ese instante sobre el video que compartió. La sinceridad no terminaba ahí: “Hace poco viví muchos cambios que me hicieron sentir, por un lado, muy feliz, pero por otro en un estado de melancolía, depresión y con dudas constantes”.

El angustiante presente de Marta Fort

“Me mudé, empecé a adentrarme en la empresa familiar, cumplí logros personales y laborales que jamás hubiera imaginado, y crecí mucho en ese sentido. Pero, por otro lado, hay una persona con la que me hubiera gustado compartir esta nueva etapa que hoy no está a mi lado. Siendo una de ellas, una figura tan importante como mi papá”, escribió Marta Fort.

image

“A veces me encuentro sola, con miedo, con incertidumbre sobre lo que se viene. Son esos momentos en los que más lo extraño, en los que más necesito tener a alguien con quien contar, con quien encontrar mi lugar seguro”, admitió la joven, abriendo su corazón a sus fieles seguidores en Instagram.

“El pensamiento de cómo hubiera reaccionado, qué me diría o qué sentiría al verme hoy, me acompaña todo el tiempo. Suelo reprimir mis sentimientos, pero nunca estuve tan sensible con este tema como ahora”, se sinceró, reconociendo que la cercanía de la fecha reaviva las heridas.

El homenaje no vino acompañado de grandes gestos, pero sí de una promesa: “Hoy, en el día de su cumpleaños, quiero recordarlo de esta manera: dejando en claro que no importa cuánto tiempo pase, siempre lo voy a seguir recordando. Siempre voy a tener la necesidad de recurrir a mi papá en los momentos importantes y me alegra que ustedes también sigan manteniendo vida su imagen en el día a día”. Un “Feliz cumpleaños”, una frase de amor, y un emoji de corazón rodeado de fuego.