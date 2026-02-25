Tras su debut en Gran Hermano, el revés judicial que podría recibir Andrea del Boca

El ingreso de la actriz Andrea del Boca a Gran Hermano: Generación Dorada no solo marcó su regreso a la televisión, sino que también la volvió a colocar en el centro de la polémica por su causa judicial vinculada a la producción de la novela Mamá Corazón.

Si bien la actriz había sido absuelta en 2025 en el marco de la investigación por presunta defraudación al Estado, en las últimas horas se conoció que la fiscal del caso, Fabiana León, decidió apelar esa resolución, lo que mantiene el expediente en curso. Según trascendió en el programa DDM, la situación judicial podría incluso tener consecuencias en su participación dentro del reality si el proceso avanza mientras se encuentra aislada en la casa más famosa del país.

“No tanto, porque la Cámara de Casación tiene amplias facultades para hacer lo que guste con la causa. Por ejemplo: confirmar la absolución, revertir y condenar, puede pedir que se vuelva a hacer el juicio”, aseguraron en el programa.

image

La investigación se originó por la financiación estatal de la ficción producida en 2015, que finalmente no llegó a emitirse, y por la cual Del Boca fue señalada junto a otros implicados en el manejo de fondos públicos. Aunque el Tribunal Oral Federal N°7 había fallado a su favor el año pasado, la reciente apelación implica que el caso todavía debe ser revisado por una instancia superior, dejando abierta la posibilidad de nuevas definiciones judiciales.

Internaron a Divina Gloria: cómo es el protocolo que aplicará Gran Hermano

Hace tan solo unos minutos, Santiago del Moro, conductor del reality más famoso del país, anunció a través de sus redes sociales que Divina Gloria deberá abandonar la casa por unas horas. El comunicado oficial informó: “AVISO IMPORTANTE. Divina Gloria será llevada hasta una clínica cercana a la casa para hacerse unos chequeos a pedido de los médicos que atienden a los jugadores. Obviamente se mantendrá el protocolo de aislamiento como ya sucedió en otras ocasiones”.

El anuncio generó repercusión inmediata entre los seguidores del programa, atentos a cada movimiento y novedad de los participantes en esta nueva edición de Gran Hermano.

image

Divina Gloria es una artista camaleónica y un ícono de la vanguardia y el pop de culto en la Argentina. Su consagración llegó de la mano de Alberto Olmedo, con quien compartió escenario en una etapa clave de su carrera, consolidando una imagen audaz, transgresora y siempre ligada a los límites del humor y la música.

Sin dudas, la primera semana del reality de Telefe está siendo bastante movida. A dos días del estreno de Gran Hermano: Generación Dorada, una tragedia personal obligó a una de sus protagonistas a abandonar el reality. Este miércoles, la producción del programa confirmó el fallecimiento del padre de Daniela De Lucía, la carismática coach que había ingresado al juego este último lunes con gran entusiasmo y conocimiento estratégico del formato.

Ante la sensibilidad del tema, la producción de Telefe emitió un comunicado oficial desde sus redes sociales para llevar claridad sobre los pasos a seguir y el estado de la participante: “Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación".