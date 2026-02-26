Furia Scaglione se sumaria a Gran Hermano

La exparticipante del reality volvería a la casa más famosa del país tras la salida de Daniela De Lucía.

Juliana “Furia” Scaglione supo ganarse el cariño de la gente tras su paso por la edición 2024 de Gran Hermano. La exparticipante no pudo ganar la competencia, pero se llevó el premio más grande: el acompañamiento de su público que hasta el día de hoy reclama por la jugadora.

Lo cierto es que, con la salida de Daniela de Lucía tras la muerte de su padre, Santiago del Moro anunció este miércoles que habrá un reemplazo. ¿Qué quiere el conductor del ciclo? A Furia.

Sí, la exparticipante que se lució hace dos años en el reality de Telefe y que brilló en su paso por un reality chileno podría volver a la casa más famosa del país como nueva participante de la Generación Dorada.

Furia enamorada

Juliana Scaglione, más conocida como Furia, rompió con el hermetismo que mantuvo de su vida amorosa y confirmó su noviazgo con un jugador de fútbol argentino.

La exparticipante de Gran Hermano sorprendió a todos sus seguidores al confirmar su reciente romance con un futbolista. La imagen había sido compartida originalmente con por el jugador y ella la replicó en sus perfiles de Instagram donde se volvió viral.

En la imagen se los ve relajados, sonrientes y muy cercanos. Además, en la imagen se ve el emoji de corazón que confirmó el noviazgo de la jugadora más polémica del reality de Telefe.

“Nos llevamos muy bien, nos reímos muchísimo y los dos compartimos el deporte dado que yo soy atleta y lo apoyo mucho en su profesión”, dijo Furia en una nota con PrimiciasYa.

En la misma entrevista le consultaron si será “botinera” a lo que fue tajante. “No seré botinera porque él tiene una profesión y yo otra. Yo trabajo muchísimo. Soy estrella de un reality show internacional al día de hoy y apuesto a mis logros profesionales”.

Respecto a su participación en la obra “Sex” de José María Muscari, confesó que Nicolás “fue muchas veces ya, como tres veces y me espera cuando termina la última función y ya conoce a todos mis compañeros incluso a Muscari”. “No es celoso, entiende mi trabajo”, aseguró Juliana.

juliana scaglione furia gran hermano

El hombre en cuestión es Nicolás Rodríguez, el arquero de Excursionistas, equipo que milita en la Primera B del fútbol argentino.

Nacido en Quilmes, tiene 32 años y cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol local. Realizó las divisiones inferiores en Independiente de Avellanda y River, donde compartió plantel con futbolistas como Matías Kranevitter y Manuel Lanzini.

En 2013 hizo su primera pretemporada con el plantel profesional del Millonario bajo la conducción de Ramón Ángel Díaz, junto a Giovanni Simeone y Juan Cruz Kaprof, y llegó a integrar el banco de suplentes en la Copa Sudamericana de ese año frente a San Lorenzo.