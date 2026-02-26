Cazzu defendió su tierra y aseguró que las provincias del norte son discriminadas
La cantante habló sobre discriminación durante un programa de streaming en el cual brindó un show.
Cazzu brilló en Jujuy, su tierra natal, durante su participación en el programa Tapados de Laburo, del streaming Olga, que viajó al lugar para entrevistar a la cantante que anunció su primer show en un estadio, que tendrá lugar en la cancha "23 de septiembre" de dicha provincia. Sin embargo más allá del anuncio laboral, durante la entrevista la artista soltó frases que fueron destacadas.
Ante una cantidad de gente que se acercó a verla en la Plaza Belgrano de Jujuy, la "Jefa del Trap" habló sobre la discriminación que sufren en la provincia: "Nosotros como provincia somos provincias discriminadas. Somos provincias donde las pieles son diferentes, donde las culturas son diferentes”.
Luego se refirió a la desigualdad que percibe en Buenos Aires: “Vos empezás a ir al centro o a bajar, y para la gente sos inferior. A mí me pasó en mi viaje de egresados, que descubrí la discriminación hacia nuestros pueblos del norte”.
“Hacerse un espacio en Buenos Aires, donde mucha gente es muy cruel con los que venimos de lugares más chicos, es una victoria que importa mucho más”, reveló e instó a las personas presentes que luchen por sus sueños. A su vez arriba del escenario brindó un show íntimo en un espacio público durante el programa.
