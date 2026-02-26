Espectáculos La Mañana Cazzu Cazzu defendió su tierra y aseguró que las provincias del norte son discriminadas

Cazzu brilló en Jujuy, su tierra natal, durante su participación en el programa Tapados de Laburo, del streaming Olga, que viajó al lugar para entrevistar a la cantante que anunció su primer show en un estadio, que tendrá lugar en la cancha "23 de septiembre" de dicha provincia. Sin embargo más allá del anuncio laboral, durante la entrevista la artista soltó frases que fueron destacadas.

Ante una cantidad de gente que se acercó a verla en la Plaza Belgrano de Jujuy, la "Jefa del Trap" habló sobre la discriminación que sufren en la provincia: "Nosotros como provincia somos provincias discriminadas. Somos provincias donde las pieles son diferentes, donde las culturas son diferentes”.

Luego se refirió a la desigualdad que percibe en Buenos Aires: “Vos empezás a ir al centro o a bajar, y para la gente sos inferior. A mí me pasó en mi viaje de egresados, que descubrí la discriminación hacia nuestros pueblos del norte”.