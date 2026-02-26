Los Jonas Brothers vuelven a la Argentina: cuándo y dónde

El trío estadounidense celebrará dos décadas en la música y lo hará con un show donde repasarán sus grandes éxitos.

El trío estadounidense Jonas Brothers que supo acompañar a los adolescentes en los 2000 está listo para regresar a la Argentina y celebrar sus dos décadas en la industria musical con un show único.

La banda vuelve a incluir a la Argentina dentro de su recorrido latinoamericano y aterriza en Buenos Aires para repasar sus hits y presentar su nuevo material.

Desde sus primeras apariciones en la era Disney hasta el presente como banda, los Jonas Brothers tienen un gran público argentino que espera ansioso su presentación.

El encuentro ya tiene fecha y lugar confirmados. Los hermanos se presentarán el 6 de mayo en el Movistar Arena de Buenos Aires donde presentarán su séptimo álbum de estudio, Greetings From Your Hometown.

Entradas a la venta para el show

Las entradas estarán únicamente disponibles en la web del Movistar Arena. La preventa para clientes Macro Visa comenazará el 3 de marzo a las 10 de la mañana y se podrá pagar hasta en 6 cuotas sin interés.

En tanto que la venta general se habilitará el 5 de marzo, también a las 10, y estarán disponibles todos los medios de pago.

La última presentación de la banda de Nueva Jersey pisó suelo argentino en 2024 con localidades agotadas y el fiel acompañamiento de sus fanáticos.