15 años después: el inesperado reencuentro entre Demi Lovato y Jonas Brothers

La cantante se unió a la gira de Jonas Brothers para interpretar dos clásicos de "Camp Rock", la película de Disney que los lanzó a la fama.

Los fanáticos de los viejos éxitos de Disney vivieron una noche de emoción este domingo, cuando se viralizaron en redes sociales el reencuentro en el escenario entre los Jonas Brothers y Demi Lovato cuando cantaron dos clásicos de la película "Camp Rock" .

Los hermanos Joe, Kevin y Nick Jonas comenzaron su gira " Greetings from Your Hometown Tour", este domingo, en Nueva Jersey. En este show, el público fue testigo de un reencuentro luego de 15 años, con Demi arriba de los escenarios nuevamente junto al trío como en los viejos tiempos.

El espíritu del 2008 volvió por unos minutos con la interpretación que realizaron de "This is me" y "Wouldn’t change a thing" , clásicos del musical que enamoró a toda una generación. En Camp Rock, el personaje que interpreta Demi y el que interpreta Joe (Mitchie y Shane, respectivamente) protagonizan una historia de amor y "This is Me" forma parte de un momento importante en la relación.

Despues de 15 años Joe Jonas y Demi Lovato

La interpretación de estos dos hits tienen origen en la saga de películas Camp Rock, en la cual participaron los artistas y los lanzó a la fama. Si hay un tema de este film musical que pasó a la historia es This is Me, el cual cuenta con más de 200 millones de reproducciones en Spotify y más 100 millones en YouTube.

Embed

En la segunda película, que se estrenó en el año 2010, ambos personajes manifiestan las diferencias presentes entre ellos, pero también su inevitable atracción, durante el tema Wouldn't Change a Thing. De esta forma, se genera un diálogo de acusaciones cruzadas que tanto Demi Lovato como Joe Jonas supieron plasmar a la perfección en el escenario.

Embed

¿Podría haber una nueva entrega de la saga de Disney?

La actuación no sólo revivió nostalgias, sino que también despertó las especulaciones sobre su participación en una posible tercera entrega de Camp Rock.

Por el momento, Disney no ha realizado un anuncio oficial, pero los rumores no han dejado de crecer. En junio, el reconocido informante de Hollywood Daniel RPK, afirmó en su cuenta de Patreon que el proyecto estaría en manos de Tim Federle, productor ejecutivo de 'High School Musical: El Musical: La Serie', con guión de Eydie Faye y la incorporación de un nuevo personaje llamado Sage.

camp rockpelicula

La fugaz historia de amor entre Joe Jonas y Demi Lovato

El romance entre Joe y Demi comenzó después de que se conocieran en 2007 durante el rodaje de la película. Su relación de amistad se convirtió en romance, y Lovato confesó en su documental que se enamoró en la vida real durante la filmación de Camp Rock 2. Salieron oficialmente en 2010, pero su noviazgo duró solo un par de meses.

La ruptura fue iniciada por Joe Jonas. Según se especuló en aquel entonces, él sintió que la relación iba demasiado rápido y prefería mantener la amistad que tenían. A pesar de la corta duración de su relación, ambos han declarado que han mantenido una buena amistad a lo largo de los años.

joe demi pareja

"Nunca me recuperaré de esto", "las nuevas generaciones no entenderán el impacto que es ver a Demi Lovato y Joe Jonas de nuevo juntos en un escenario", "la reunión que necesitábamos", "el momento más importante de mi vida"; escribían algunos seguidores al ver este reencuentro entre los artistas en su mejor momento y fundiéndose en un cálido abrazo al finalizar su actuación.