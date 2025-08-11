Las primeras palabras de Cris Morena y Gustavo Yankelevich tras la muerte de su nieta Mila

El productor de televisión se refirió al duro momento que atraviesa desde hace dos semanas, con el fatal accidente donde murió Mila. El conmovedor mensaje.

Gustavo Yankelevich y Cris Morena hablaron por primera vez tras la trágica muerte de su nieta Mila, en un accidente en las costas de Miami. El mensaje llegó en el marco de un posteo que hizo Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan.

El día del fatal accidente, Mila viajaba en un velero junto a un adulto y cinco chico s de entre 7 y 13 años, cuando fue embestido por una barcaza en la Bahía de Biscayne . Medios locales indicaron que el impacto fue tan fuerte que todos los ocupantes salieron despedidos al agua. Los menores participaban de una colonia de vacaciones de la Fundación de Vela Juvenil de Miami.

Producto del brutal impacto, no solo murió la nieta de Cris Morena y Gustavo, sino que dos menores más también perdieron la vida. A más de dos semanas de aquel fatídico momento, el abuelo de Mila se manifestó por primera vez.

Las primeras palabras en medio del dolor por la perdida de su nieta

Este fin de semana, el piloto de Turismo Carretera 2000 compartió una serie de fotos donde se lo ve en el Autódromo Villicum en San Juan y fue en ese contexto que su abuelo aprovechó para contar cómo viven este momento.

“Hoy vimos con Tomás tu carrera por televisión, nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahí de alguna manera representando a nuestra familia, es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llega su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie. Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir”, escribió Yankelevich en el posteo que rápidamente se llenó de “me gusta”.

Gustavo Yankelevich

Lo suyo hizo Cris Morena quien sumó horas más tarde. “Estamos con vos Valen, tu corazón corre junto a toda nuestra familia, estamos orgullosos y felices porque vos estás pleno, y lo más importante para nuestra familia es el amor que nos une en todo y a pesar de todo siempre juntos”.

Tanto Gustavo como Cris seguirán en Miami, al menos por 20 días más, mientras que Tomás, el padre de Mila, junto a su pareja y madre de la menor de 7 años, Sofía Reca seguirán viviendo en los Estados Unidos.

Muerte de Mila Yankelevich: cómo sigue la investigación

La muerte de Mila Yankelevich sigue causando dolor en el mundo del espectáculo. La nieta de Cris Morena falleció luego de un choque entre el velero que la llevaba contra un barco recolector de basura en Miami.

El accidente provocó la muerte de tres menores, Mila incluida, y mientras la investigación avanza hay datos que revelan una grave irregularidad. El periodista Martín Candalaft detalló que “el capitán que manejaba el remolcador que empujaba la barcaza, no tenía licencia para conducir este tipo de naves. Una de las cosas que se descubrió ahora es que cuando tienen menos de 26 pies (7,92 metros) no se necesita una licencia para conducir. Si la tiene, mejor. Si no la tiene, no la requieren”.

Además, contó que “la barcaza no estaba transportando basura, sino materiales de construcción y una grúa”.

Pese a estos nuevos datos, se espera que en los próximos días haya nuevas informaciones de la Guardia Costera.