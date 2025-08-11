La fuerte confesión de Axel al recordar la denuncia por abuso

El cantante recordó en el programa de Juana Viale el proceso que vivió tras la denuncia hecha en 2019.

El reconocido cantante Axel se emocionó al recordar la denuncia por el difícil proceso que tuvo que atravesar tras ser denunciado por abuso sexual simple en 2019 y de la cual fue sobreseído . En su relato durante el programa que conduce Juana Viale en la pantalla de El Trece, reveló cómo influyó en la relación con su expareja.

“Me sentía incómodo con ella”, reveló sobre el proceso con Delfina Lauría , quien es la madre de sus cuatro hijos. Sin embargo, la emoción del dolor llegó cuando el cantante se refirió a su madre.

"Hay que empezar a tomar conciencia que detrás de un artista que elige ser público hay un montón de personas . Si mis hijos son chiquitos y tienen redes sociales y escuchen algo que no es verdad, les puede hacer un daño para toda la vida”, relató Axel en su participación.

Controlando la emoción, el cantante se refirió a la ausencia de su madre: “Cuando fue lo de mi denuncia, que voy a aclarar que fue una, (…) y se terminó porque era inocente. Fue la única vez en mi vida que agradecí que mi mamá no esté viva. Porque dije ‘si mi mamá estaba viva, la matan’. ¿Y quién arregla eso después? La debilidad que tenía conmigo mi vieja, que su John Lennon, y me amaba y todo”.

Sumado a esto, recordó los llamados con su mamá: “Cada avión que tomaba, hablaba con mi mamá al despegar y al aterrizar. Yo digo que a mi mamá la hubiesen matado. ¿Y quién arreglaba eso después? Y después no le importa a nadie porque ‘no es personal, Axel, tranquilo’. Lo que diga un periodista de espectáculos no es personal, es porque vende”, apuntó.

Axel confesó que se prepara para sobrevivir al "fin del mundo"

En una entrevista que se realizó en el programa de Youtube "Terapia Picante", el popular cantante Axel contó detalles de su vida privada y su peculiar estilo de vida. El fragmento que se viralizó en las últimas hora, afirmó que es "preparacionista" y que se prepara para poder hacer frente a algún apagón, inundación u otro evento catastrófico.

"Soy prepper. Tengo comida guardada para un año, maletas llenas, cuchillos de todos los tamaños. Soy tipo boy scout", expresó.

En la charla que mantuvo con el conductor, Alan Parodi, reveló cuál es su kit de emergencia: "Tengo sogas de todo tipo, mosquetones para escalar, pastillas para purificar agua y filtros de todo tipo", aseguró. "La supervivencia dice que lo que tenés que aguantar primero son los primeros tres a cinco días. Si vos lográs sobrevivir ese tiempo, después estoy convencido de que va a pasar", explicó con total experticia sobre el tema.

¿Qué significa e implica ser un "prepper"?

En los últimos años, el término prepper ha cobrado relevancia a nivel mundial. Derivado del inglés to prepare (preparar), se refiere a personas o grupos que se organizan y equipan para enfrentar situaciones de crisis o colapso, ya sean naturales, sociales o económicos.

El prepping, o la preparación ante emergencias y crisis, ha dejado de ser un simple pasatiempo para unos pocos. La pandemia, el cambio climático y la creciente polarización política han impulsado a muchas personas a replantearse su nivel de autosuficiencia.

Un prepper no es necesariamente alguien que espera el fin del mundo, sino alguien que busca ser autosuficiente y estar listo ante posibles emergencias: terremotos, pandemias, cortes prolongados de servicios, crisis alimentarias o inestabilidad social.