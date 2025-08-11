María Becerra en River Plate: a qué hora salen a la venta las entradas

La cantante volverá al estadio River Plate para presentar un show con una inédita propuesta escénica. Cuántos salen las entradas.

María Becerra sorprendió a sus fans con el anuncio que estuvieron esperando por meses: su gran regreso a los escenarios.

María Becerra regresará a los escenarios para brindar uno de los shows más importantes de su carrera: será el próximo 12 de diciembre se presentará en el Estadio de River Plate , con una propuesta escénica de 360°.

Luego de hacer historia como la primera mujer argentina en presentarse en River , con dos funciones sold out en tiempo récord, María vuelve con su show más ambicioso hasta la fecha. Esta vez, ofrecerá una experiencia inmersiva 360°, pensada para conectar con su público desde todos los ángulos.

Luego de irrumpir en la pantalla chica con su papel en la serie "En el barro" de Netflix , la cantante de "Corazón vacío" no para de sorprender. En esta ocasión, el show que propone es un nuevo estilo donde el escenario se ubica en el centro del recinto , para que sea totalmente rodeado por el público. Esto permite que los presentes tengan una vista panorámica del espectáculo.

El show será en el estadio River Plate y no es la primera vez que se presenta en ese estadio. El año pasado lo hizo con dos conciertos soldouts en tiempo récord que reunió a más de 130 mil personas. Sin embargo, el tercer show en River es completamente renovado y bajo un concepto 360. Esto significa que el público podrá ver el concierto desde todos los ángulos.

A qué hora salen a la venta las entradas para ver a María Becerra

La preventa exclusiva para clientes BBVA comenzará el lunes 11 a las 13:00 horas. Quienes tengan tarjetas de esta entidad podrán adquirir sus tickets antes que el público general y acceder al beneficio de seis cuotas sin interés.

La venta general se abrirá el martes 12 de agosto a las 13:00, aceptando pagos con tarjetas de crédito y débito nacionales e internacionales VISA, Mastercard, American Express y Cabal. La venta se realizará únicamente de forma online a través de AllAccess.

Los precios de los tickets, ronda desde los $55.000 hasta los $300.000, a eso se le suma el cargo por servicio de la página.

Quienes adquieran entradas deberán realizar una verificación de compra, un procedimiento que confirma que la tarjeta utilizada pertenece al titular y habilita los tickets adquiridos.

Así fue el anuncio para presentar su nuevo River

El martes pasado por la noche, María Becerra sorprendió a sus fans con el anuncio que estuvieron esperando por meses: su gran regreso a los escenarios. El anuncio llegó tras una campaña enigmática que tuvo como protagonistas a los nuevos alter egos artísticos de María, que hackearon las pantallas de los principales canales de streaming del país, anticipando que algo grande estaba por suceder.

El cierre fue cinematográfico: María cantó en vivo desde el helipuerto de Puerto Madero a más de 70 metros de altura, coronando el momento con un impactante show de 300 drones sobre el cielo porteño.

Previo a este inédito anuncio, se pudo ver a la joven de 25 años en varias transmisiones en vivo de canales de streaming como Luzu TV, Olga, Urbana Play y La Casa. Su aparición, con diferentes peinados y outfits, irrumpió en medio de los programas y desató una ola de especulaciones en las redes sociales.