El duro momento de María Becerra: reveló por qué tiene miedo de morirse
La Nena de Argentina visitó Perros de la Calle donde habló acerca de sus recientes problemas de salud.
Luego de cuatro meses, María Becerra habló por primera vez en profundidad sobre todo lo que vivió después de su grave problema de salud, derivado por un embarazo ectópico que puso en riesgo su vida. Después de anunciar un nuevo mega show en el estadio de River, la cantante visitó el programa Perros de la Calle y habló acerca de su salud.
En el mes de abril, La Nena de Argentina atravesó un embarazo ectópico que le provocó una hemorragia interna compleja, que la llevó a ser intervenida de manera urgente. Por suerte, la artista logró recuperarse, pero ahora reveló todo lo que carga luego del complicado diagnóstico. “Tuve mucho miedo de morirme, lo sigo teniendo la verdad. Tengo varios ataques de ansiedad, que son secuelas que quedaron. Después de todo lo que me pasó no hice terapia”, confesó con lágrimas en los ojos.
A su vez, sumó que no se siente “preparada” para “afrontar” la contención terapéutica: “Me cuesta un montón pedir ayuda, siempre creo que resuelvo todo sola porque no me gusta molestar a los demás. Tengo que encarar el tema con terapia, sería lo mejor”.
“Cuando es algo tan traumático, no queres volver a eso. Cuando te estas muriendo son tremendas las cantidad de cosas que se te pasan por la mente. Logré salir de eso y vi la vida completamente diferente. Empecé a tomar con más calma todo, aprendí a valorar mucho mi salud, mi bienestar y mi familia”, detalló visiblemente conmovida.
Sobre esta línea, contó que cuando le sacaron el respirador en la clínica, comenzó a “valorar algo tan básico como respirar”. Y contó cuáles fueron los aprendizajes que le dejó el duro momento. “Aprendí, más que nada, a tener paciencia, porque yo siento que en un afán de querer cumplir un sueño personal mío y de mi pareja, hubo muchas decisiones o procesos que decidí encarar a las apuradas”, explicó.
María Becerra habló acerca de su posible maternidad
Al mismo tiempo, María Becerra aclaró que todo el proceso para poder ser padres junto a su novio, J Rei, lo hicieron de “manera responsable” junto a un equipo de especialistas en fertilidad: “Queríamos que salga bien, pero siento que no lo hice como lo tendría que haber hecho”.
De esta forma, en un momento más íntimo, María contó que carga “culpa” por la situación, por no haber estado “tranquila” en su casa y haber seguido trabajando. “Yo tiendo a culparme mucho, pero nos re ocupamos. Mi novio y yo hicimos todos los estudios, pero siento que el estrés afecta mucho a esas cosas”, reflexionó.
Así, junto a Gabriel Rolón y Andy Kusnetzoff, la cantante abrió su corazón y habló con total sinceridad sobre el duro y difícil momento que le tocó vivir, que puso en riesgo su salud. Se refirió con honestidad a la muerte y, junto al psicólogo, analizó la necesidad de empezar terapia para hablar del tema, algo que según el profesional, podrá ayudarla a sanar lo que ella misma recuerda como “traumático”.
Por suerte, la cantante logró salir adelante, recuperando su buen estado de salud. Ahora, logra hablar en los medios para confesar todos los sentimientos que la rodean.
