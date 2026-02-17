La confesión de María Becerra tras el show de Bad Bunny: "borrachísima"

La reconocida cantante contó detalles íntimos de cómo vivió la fiesta entre famosos que se dio en La Casita, el escenario alternativo del show.

María Becerra fue una de las artistas del momento que apareció en La Casita , el escenario colmado por estrellas del mundo artístico del país y personajes de la farandula, del show que dio Bad Bunny en el estadio Más Monumental. Pero su presencia pasó desapercibido al no aparecer en la primera plana de las filmaciones por un insólito motivo que ella mismo se encargó de confirmar.

Durante la previa del Premio Lo Nuestro, en Miami, Becerra reveló: “Me encantó. La verdad que un crack Benito, el show de él, una locura” , dijo con entusiasmo y sumó entre risas: “Estuvimos ahí en La Casita, aunque ni se vio…” .

“Yo mido 1,50. Entonces, estaba ahí atrás de todas las chicas muy altas, muy divinas. Yo estaba atrás con mi gorrita, ahí, vacilando”, contó y confesó sobre su estado durante ese momento donde las figuras estuvieron casi en una fiesta privada mientras afuera de La Casita había 70 mil personas mirando el show: “Me puse re borrachísima. Estuvo increíble, estuvo increíble”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mph951fm/status/2023733210014740854&partner=&hide_thread=false @MariaBecerra22 contó todo sobre su experiencia en la casita de Bad Bunny



La nena de Argentina disfrutó la invitación del puertorriqueño a pesar de medir 1.50 y no llegar a ver el escenario



https://t.co/UF7qRfYwG7#SoloHits #Metro951 pic.twitter.com/bSZR6uO196 — Metro Power Hits 95.1 (@mph951fm) February 17, 2026

Poe otra parte desttacó en qué momento vino al país: “Y, la verdad, también lo que hizo en el Super Bowl, una p... locura y todo lo que viene él haciendo… se vino de hacer ese Super Bowl, se fue a Argentina, hizo otro show…”.

Becerra Ba Bunny

Después del Cosquin Rock, Lali bailó con Bad Bunny en River

Bad Bunny generó un revuelo en la Argentina con sus tres shows protagonizados en el estadio Más Monumental luego de su aparición en el Super Bowl que generó una fuerte repercusión a nivel mundial debido a que es uno de los eventos más importantes del año. Este domingo 15 de febrero, el artista volvió a brillar al igual que el viernes y sábado.

A su vez, junto a él aparecieron distintas figuras del mundo del espectáculo argentino y artistas con una fuerte repercusión. Las cámaras se fueron a"La Casita", el espacio secundario del show donde se congregaron los famosos, cuando el artista de Puerto Rico se acercó al mismo para cantar.

Cuando por los parlantes del estadio se escuchaba uno de sus hit llamado "Titi me preguntó", caminó hacia el la casita y se encontró con distintos famosos: Lali Espósito, Wanda Nara, Nicki Nicole, Tiago PZK, Luck Ra y Yamie Safdie entre otros fueron parte del momento.

Bad Bunny casita- monumental

Rápidamente el momento fue capturado por las cámaras y transmitido por las pantallas gigantes del estadio, motivo por el cual los fanático sacaron sus celulares, filmaron y ovacionaron el momento por la presencia estelar de las estrellas. “Lali, toy re en pedo”, escribió Nicki en sus redes sociales junto a una foto donde se ve a los artistas.

Cabe recordar que el viernes, en su primer show, Bad Bunny fue acompañado por Tini Stoessel y María Becerra durante la misma canción.