Moria Casán revela la inversión millonaria que guarda en su mansión
La diva contó en una entrevista los detalles de sus más valiosas posesiones y que sucederán con ellas en el futuro.
Moria Casán tiene un gran vínculo con Sofía Gala, su única hija. Como muestra de eso, contó que en los últimos días se quedó al cuidado de sus nietos Helena y Dante ya que la actriz se había ido de viaje a Europa para ver los recitales de sus bandas favoritas.
Ahora, La One contó más y reveló qué importante gesto tuvo con su hija actriz para asegurarle el futuro. En charla con la revista Pronto, la diva explicó por qué vive en Parque Leloir y qué tesoro tiene en su mansión. "Asegurado, por supuesto", aclaró.
"Es mi casa de fin de semana de toda la vida. Yo la fui ampliando a mi modo con un maestro mayor de obra y fui como la arquitecta de mi casa, a la que fui ampliando tipo patchwork. La compré en el 80 y era mi casa de fin de semana. Después, la tuve un tiempo alquilada y volví porque estaba viviendo en Libertador y Correa y me despertaban los ruidos. Dije: 'Mirá si yo tengo que vivir acá; voy a vivir en un lugar tranquilo donde pueda ver la naturaleza y conectarme con el cielo y con los árboles'”, confió.
Además, Moria explicó así cómo es la situación cuándo la visitan Sofía y sus nietos y se quedan a dormir: "¡Ah, más vale! Pero, ¡por favor! No solamente me visitan, sino que se quedan a dormir de a 15 en la casa. La mía es la casa del pueblo; es una casa constantemente muy habitada. Tengo en el techo cuadros colgados porque soy una amante del arte y tengo todos mis cuadros, por supuesto, asegurados porque tengo mucho dinero invertido en cuadros. Antes coleccionaba mucha pintura, porque me fascina y como manera de tener algo para dejarle a mi hija también".
Los detalles de Moria Casán para con su hija, Sofía Gala
Moria Casán fue consultada acerca de si le regaló alguno de los cuadros que posee a su hija, Sofía Gala: "Sí. Le regalé un cuadro de Antonio Berni, famoso por sus Juanito Laguna. Amo las obras de arte. Entonces, mi casa es una especie de museo, con cosas muy locas y muy disruptivas también".
Antes de cerrar, comentó: "Aparte, atrás le hice una casita a mi hija Sofía cuando tenía 12 años. Esa casita ahora se la dejé a mi nieta Helena y ahí viene con todos los chicos porque pueden dormir hasta diez personas. Tienen dos sitios con diferentes camas, hay un espacio muy grande y se quedan a dormir tipo tribu. La mía es una casa muy habitada".
De esta manera, Moria dejó bien en claro cómo es el fuerte vínculo con su hija y sus nietos, cómo mantiene sus mas valiosas posesiones y que pasarán con ellas en el futuro.
Te puede interesar...
Leé más
Las primeras palabras de Cris Morena y Gustavo Yankelevich tras la muerte de su nieta Mila
15 años después: el inesperado reencuentro entre Demi Lovato y Jonas Brothers
La fuerte confesión de Axel al recordar la denuncia por abuso
-
TAGS
- Moria Casán
- Sofía Gala
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario