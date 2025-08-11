Moria Casán revela la inversión millonaria que guarda en su mansión

La diva contó en una entrevista los detalles de sus más valiosas posesiones y que sucederán con ellas en el futuro.

Moria Casán tiene un gran vínculo con Sofía Gala , su única hija. Como muestra de eso, contó que en los últimos días se quedó al cuidado de sus nietos Helena y Dante ya que la actriz se había ido de viaje a Europa para ver los recitales de sus bandas favoritas.

Ahora, La One contó más y reveló qué importante gesto tuvo con su hija actriz para asegurarle el futuro. En charla con la revista Pronto, la diva explicó por qué vive en Parque Leloir y qué tesoro tiene en su mansión. "Asegurado, por supuesto", aclaró.

"Es mi casa de fin de semana de toda la vida. Yo la fui ampliando a mi modo con un maestro mayor de obra y fui como la arquitecta de mi casa, a la que fui ampliando tipo patchwork. La compré en el 80 y era mi casa de fin de semana. Después, la tuve un tiempo alquilada y volví porque estaba viviendo en Libertador y Correa y me despertaban los ruidos. Dije: 'Mirá si yo tengo que vivir acá; voy a vivir en un lugar tranquilo donde pueda ver la naturaleza y conectarme con el cielo y con los árboles'”, confió.

Además, Moria explicó así cómo es la situación cuándo la visitan Sofía y sus nietos y se quedan a dormir: "¡Ah, más vale! Pero, ¡por favor! No solamente me visitan, sino que se quedan a dormir de a 15 en la casa. La mía es la casa del pueblo; es una casa constantemente muy habitada. Tengo en el techo cuadros colgados porque soy una amante del arte y tengo todos mis cuadros, por supuesto, asegurados porque tengo mucho dinero invertido en cuadros. Antes coleccionaba mucha pintura, porque me fascina y como manera de tener algo para dejarle a mi hija también".

Los detalles de Moria Casán para con su hija, Sofía Gala

Moria Casán fue consultada acerca de si le regaló alguno de los cuadros que posee a su hija, Sofía Gala: "Sí. Le regalé un cuadro de Antonio Berni, famoso por sus Juanito Laguna. Amo las obras de arte. Entonces, mi casa es una especie de museo, con cosas muy locas y muy disruptivas también".

Antes de cerrar, comentó: "Aparte, atrás le hice una casita a mi hija Sofía cuando tenía 12 años. Esa casita ahora se la dejé a mi nieta Helena y ahí viene con todos los chicos porque pueden dormir hasta diez personas. Tienen dos sitios con diferentes camas, hay un espacio muy grande y se quedan a dormir tipo tribu. La mía es una casa muy habitada".

De esta manera, Moria dejó bien en claro cómo es el fuerte vínculo con su hija y sus nietos, cómo mantiene sus mas valiosas posesiones y que pasarán con ellas en el futuro.