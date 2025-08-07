Moria Casán habló de su vida sexual y sorprendió con una confesión sobre su pareja

La ex vedette fue protagonista en el programa "Otro Día Perdido" que conduce Mario Pergolini desde su regreso a la TV.

Moria Casán copó la pantalla de El Trece con su participación en el programa "Otro Día Perdido" que conduce Mario Pergolini desde su regreso a la televisión argentina. Tal como se esperaba la exvedette lanzó títulos y fue la protagonista de una edición donde abundaron las risas.

En un intercambio de diálogos confesó que su pareja Fernando Galmarini no le cocina. Más tarde Pergolini preguntó: “¿Crees que es sensual comer? ¿Te gusta el hombre que te cocina? ¿Te gusta? Habrás tenido un montón de geishos por ahí dando vueltas”.

“ Gay tuve, pero no me cocinó . Tengo mis amigos divinos que me esperan en su casa y me hacen comida… Como yo hice toda mi vida teatro, me iban a buscar al teatro y iba a comer todos los días de mi vida afuera”, reveló Moria en su respuesta.

Moria Otro Dia Perdido

En una expresión clara de durante su relato reveló una situación particular de su relación con Galmarini. “Galmarini se duerme. En vez de tomarse un viagra, se toma un Somit”, reveló sin escrúpulos ante las cámaras.

A su vez reveló que la relación con Galmarini la tomó por sorpresa: “Yo llego y tengo todo mi ritual. Él ya ahora está acostumbrado un poco a mi ritual que estoy terminando temprano en el teatro. Van a ser cuatro años. El amor que te da como bienestar, el amor que no te hace aleteo, el buen amor, ese que no te da sobresaltos”, relató.

Para cerrar dijo: “Y el buen amor es el que supongo que te viene en la adultez extrema que tenemos. Con una vida vivida cada uno, él tiene cinco hijos, once nietos, tiene dos administraciones, yo tengo un montón de administraciones. Están todos en el cementerio. El único que está vivo es un marido divino que lo tengo, que le mando un beso, también ha podido, que me casé y en tres días me separé”.

La insólita anécdota con Galmarini