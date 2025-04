La denuncia de una famosa panelista de El Trece contra Axel

Consultada por el periodista de espectáculos Fefe Bongiorno, desarrolló: “Me contrataron y yo llegué matada de una fiesta porque fui directo. Él apareció con un CD y me preguntó: ‘¿Conoces la canción?’. Le respondí que no, y eso le molestó. Entonces puso un tweet y me atacaron”.

“En ese momento, un asistente me dijo que me bajara de los tacos y me puso unas chanclas, pero tampoco funcionaron. Yo saqué la conclusión de que fue por la altura, porque él tenía que cantarme desde atrás y quizás el plano no quedaba bien”, reveló la panelista de Canal 13 haciendo referencia a una sensación de discriminación.