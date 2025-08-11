L-Gante y el video que alimenta los rumores de reconciliación con la mamá de su hija Jamaica

El cantante se mostró públicamente con Tamara Báez disfrutando de un momento juntos.

El día a día de Elian Valenzuela, conocido en el mundo artístico como L-Gante , no deja de sorprender y genera un vaivén de emociones entendiendo que cada día muestra un indicio diferente en torno a su vida privada. Apariciones con Wanda Nara, ida y vueltas con la madre de su hija Tamara Báez con quien en los últimos meses afrontó problemas por la manutención de la niña.

En las últimas horas el cantante de cumbia sorprendió en las redes sociales con un video particular donde se mostró, de manera inesperada, junto a la madre de su hija compartiendo un momento juntos en el interior de un hogar donde se mostraron felices, con una sonrisa de oreja a oreja, y hasta coqueteando entre los quienes eran pareja. Hasta en el video se lo ve a Elian bromeando con el nombre de Tamara y acariciando su pelo mientras ella se tapaba su rostro.

Lo llamativo del encuentro es que en otra publicación el cantante sacó una foto al azar y compartió un mensaje que abrió las puertas a una posible reconciliación: “Unas ganas de volver con ella” , escribió en las historias. Por otra parte, también en las redes sociales, Baez compartió una frase que despertó una atención particular: " Las cosas pasan por algo y el tiempo te mostrará por qué" .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Revista_PRONTO/status/1954686720709914868&partner=&hide_thread=false ¿Buena onda? En medio de un conflicto por la cuota alimentaria de Jamaica, L-Gante compartió un video con su hija y Tamara Báez. pic.twitter.com/giyVJHeHrK — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) August 10, 2025

Cabe recordar que en los últimos meses Tamara acusó a L-Gante de no actualizar la cuota alimentaria para Jamaica, la hija que mantienen en común fruto de su relación.

La aparición pública que causó confusión

Claudia Valenzuela recibió en el teatro a su hijo Elian y su nieta Jamaica, lo que su aparición cautivó a los presentes. Sin embargo, lo llamativo también fue que Wanda Nara participó de la función y hasta le entregó un ramo de flores en el escenario, según retrató un video publicado por el periodista Fede Flowers.

Sin embargo más tarde la empresaria se encargó de frenar los rumores y aclarar la situación: "Chicas, no estoy con él, nos llevamos bien y lo acompañé y después me acompañó a mí a Milán”.