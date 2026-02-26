Preocupación por el paradero de Leevon Kennedy: qué dijo Ángel de Brito

El periodista de espectáculos reveló en el programa Storytime del streaming Bondi que Leevon desapareció.

Ángel De Brito despertó preocupación en torno a la figura de Leevon Kennedy debido a que reveló en el programa Storytime del streaming Bondi Live que está desaparecida. “Si alguien la ve viva, quiero una imagen, porque nadie la puede encontrar” , soltó en su programa.

En su relato pidió seriedad para hablar sobre el tema y soltó: “Desapareció de verdad. No se rían, porque desapareció de verdad. Me mandó un mensaje diciendo que Donald Trump la quería asesinar”. Según relató en la revelación hacía alusión a que la CIA, el FBI y a supuestos secretos de Estados Unidos estaban involucrada en ese presunto intento, que carece de sustento y prueba. “Estaba asustada” , dijo el periodista.

“ Fue por WhatsApp y ahora no lo encuentro. No me figura el contacto” , contó y explicó al revisar el chat: “¿Ves? No me figura en WhatsApp. Por ahí le borraron todo”.

Por otra parte, la conductora del ciclo Denise Dumas se preguntó: “¿Y no tiene redes, no tiene nada?”. Lo cierto es que sus cuentas en las redes sociales no tienen actividad desde septiembre del 2025. Ángel De Brito fue claro en la postura que deben tomar: “Hay que investigar”.

Cabe recordar que durante una larga etapa de su vida sostuvo ser hija John F. Kennedy y Marilyn Monroe y otras teorías sin sustento. Según reveló en otra oportunidad, su infancia fue escondida en la selva amazónica.