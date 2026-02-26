María Fernanda Callejón sin casa: viviría en un hotel con su hija

Según trascendió por información periodística, estaría viviendo en un hotel tras la venta de la casa acordada con su expareja.

María Fernanda Callejón atraviesa un momento complejo en su vida en medio de los acuerdos que alcanza con su expareja Ricky Diotto con quien tuvo que acordar la venta de una casa que estaba acumulando una importante deuda. Según contaron en el programa LAM solo colaboró para ayudar a saldar las deudas contraídas generando que a ellos no le quede dinero en mano, según trascendió.

“Lo lamentable es que no les quedó dinero para ninguno de los dos para poder comprarse algo ”, contó la periodista Karina Iavicolí sobre la situación de la actriz luego de concretar la venta del domicilio tras negociar con su expareja. A su vez confirmó que está viviendo en un hotel.

“Fernanda estaría viviendo en un hotel hace dos meses junto con su hijita, buscando un lugar para vivir”, dijo la periodista revelando la situación, sin revelar cuál es el nombre del lugar en el que duerme pero al que suelen ir celebridades. Mientras tanto la propiedad que mantenían en común estaría en proceso de escrituación.

Por lo expuesto por parte de la periodista se conoció que no es una decisión definitiva sino que es algo transitorio hasta encontrar un luegar para alquilar.

María Fernanda Callejón vendió su casa y ahora publicó todos los muebles

Luego de varios ida y vuelta, María Fernanda Callejón y su expareja Ricky Diotto llegaron a un importante acuerdo que generará en la actriz una liviandad en su economía. Atento a la información que reveló el periodista Santiago Sposato en su participación en el programa A la Tarde que se emite por América TV.

Según reveló llegaron a un acuerdo para vender una casa que compraron a través de un crédito UVA a 30 años, y les había generadao problemas desde su separación debido a que no pudieron seguir afrontando la cuota. En consecuencia de ello se generó una importante deuda.

“La famosa está rematando todos sus muebles por WhatsApp, todos están en venta. No lo quiso hacer público en Instagram”, afirmó Sposato y agregó sobre los motivos de la decisión: “Creo que tiene más que ver con la plata que otra cosa”.

A su vez la afirmación que más preocupación despertó es que no se debería a un recambio de los muebles de su casa sino que tendría que ver con una necesidad económica: “Ella está trabajando, pero necesita vender los muebles de su casa”.