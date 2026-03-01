El tremendo pase de factura de Estefanía Pasquini a Alberto Cormillot en Cuestión de Peso

La nutricionista apuntó contra su marido después de unas accidentadas vacaciones en Cancún, donde la pasaron "como el cu...".

El regreso de Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot a Cuestión de Peso no pasó desapercibido. Tras unos días de vacaciones en Cancún junto a su hijo Emilio, la pareja volvió al ciclo y protagonizó un momento que generó sorpresa en el estudio. Durante el programa, la profesional reveló que el viaje estuvo lejos de ser el descanso esperado. “La verdad es que no descansamos. Esta semana no hubo un paciente que entrara a mi consultorio y no me dijera: ‘Qué cara que tenés, ¿vos descansaste?’ . Y yo le decía que no”, contó al aire.

En ese contexto, el conductor Mario Massaccesi intervino con humor. “Ah, la pasaron como el tuje entonces” , comentó. La nutricionista siguió la broma y respondió: “En el descanso la pasamos como el cu…”, lo que provocó risas entre los presentes.Sin embargo, el tono distendido dio paso a un reproche directo hacia su marido. “Él no la pasó mal porque la que hace todo con Emilio soy yo ”, afirmó la experta, dejando en evidencia las diferencias en la dinámica cotidiana durante el viaje familiar.

Cormillot reaccionó con tranquilidad ante la acusación y respondió con una frase breve. “Yo no”, dijo el médico, manteniendo su postura mientras el intercambio generaba repercusiones en el estudio del programa. El especialista también se refirió a la convivencia y reconoció que existen desacuerdos . “Peleamos como cualquier pareja”, admitió, en referencia a las discusiones que surgen en la vida cotidiana vinculadas a la crianza de su hijo.

Por su parte, Pasquini profundizó en las diferencias de personalidad dentro de la relación. “Yo soy la que arenga más y él es paz. No tengo filtro y, siendo mujer, saco las cosas de 10 años atrás”, expresó sobre la dinámica de la pareja. La nutricionista también protagonizó otro momento llamativo al recordar una anécdota del viaje: el episodio surgió cuando Sergio Verón bromeó sobre la ausencia del médico en el programa.

“Sí. Está buscando a Emilio todavía”, respondió Pasquini con humor, antes de contar la situación que vivieron en el hotel. Según relató, el episodio ocurrió cuando el médico se llevó al niño a dormir. “Un día me dijo: ‘Me lo llevo a dormir conmigo’ y al rato me llamó para ver si yo estaba con él”, contó. La situación generó desconcierto cuando Cormillot advirtió que no sabía dónde estaba su hijo.

El increíble olvido de Alberto Cormillot en Cancún

El doctor preguntó entonces: “¿Emilio está con vos?”, mientras intentaban localizarlo. Finalmente, el propio niño explicó lo sucedido tras aparecer nuevamente. “Le dije a papá que iba por otro camino, pero llegué a la habitación y no estaba, entonces me volví”, relató el pequeño, según contó su madre en el programa.

Pasquini concluyó el relato con humor, aunque dejó entrever la tensión del momento. “No voy a contar lo que hablamos después de que casi pierde a nuestro hijo en un hotel de Cancún”, cerró sobre la experiencia vivida durante las vacaciones.