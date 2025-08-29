La inesperada noticia que recibió Alberto Cormillot en su cumpleaños número 87: ¿se va de gira?

Si bien, su cumpleaños es el 31 de agosto, el famoso médico y nutricionista Alberto Cormillot se adelantó unos días para celebrar sus 87 años con un original festejo al mostrarse acompañado por algunos integrantes de Servian, El Circo y aprovechó la ocasión para realizar un importante y sorprendente anuncio sobre su futuro profesional.

La celebración tuvo lugar en los estudios de Radio Mitre junto a los equipos de los ciclos radiales Alguien tiene que decirlo y Nuestra Mañana, liderados por Eduardo Feinmann, y Marcelo Bonelli. Lo cierto es que nadie quiso perderse el festejo y por este motivo, productores y panelistas de ambos programas, dijeron presente para celebrar un nuevo aniversario de vida de Cormillot.

De esta manera, lo que comenzó como un homenaje matutino terminó transformándose en una fiesta inesperada al aire, cuando payasos y artistas del espectáculo en el que el nutricionista debutó semanas atrás se sumaron a la transmisión. Acto seguido, Alberto se puso de pie y sorprendió al improvisar unos pasos de tango del número musical que suele liderar en el show circense junto a una bailarina mientras lucía un jean azul oscuro combinado con una remera celeste y un saco beige, conjunto que completó con un sombrero tanguero rojo.

image

Finalizada la presentación, el estudio estalló en aplausos y Marcelo Bonelli no dudó en felicitarlo. “Muy bueno, eh. ¡Excelente!”, expresó el conductor, recordando además que el nutricionista será parte de las dos funciones del domingo 31 de agosto, a las 15 y a las 18. De este modo, los integrantes de Servian, El Circo adelantaron durante la transmisión que ese día celebrarán oficialmente los 87 años de Cormillot sobre el escenario, con varias sorpresas para el público e incluso sorprendieron al expresar su intención de incorporar a Cormillot en la próxima gira nacional e internacional.

Alberto Cormillot, el famoso médico que se suma al circo

“Nos llevamos a Alberto. Es el público el que lo pide", aseguraron para luego compartir que la próxima parada de Alberto Cormillot junto al elenco será en Luján, en la Provincia de Buenos Aires, durante el mes de septiembre.

Tras su debut en el espectáculo circense, acompañado en escena por sus nietas Abril y Zoe, el nutricionista reveló que completó intensas jornadas de ensayo durante 10 días, de hasta cuatro horas diarias, bajo la dirección de la profesora de tango Nair Schinca, la maestra de aéreo Paula Illane y el profesor de tap Agustín Almirón. El show también contó con inesperados momentos ya que Alberto encabezó un número de magia sobre el escenario donde hizo aparecer a una de sus nietas bajo una gran tela y a la otra, dentro de una jaula.

image

Sin embargo, uno de los momentos más impactantes del espectáculo tuvo lugar cuando el propio Cormillot ejecutó audaces traslados y giros en el aire a 15 metros de altura. “El circo es divertido para los demás pero para los que trabajan en él es algo sumamente serio. La seguridad, los chequeos rigurosos, el compromiso, la música, los tiempos. La preparación es minuciosa y exigente”, planteó el panelista de Cuestión de peso.

Sobre cómo surgió la oportunidad de sumarse al espectáculo, Alberto contó que todo comenzó tras asistir a una función de Servian, El Circo junto a Estefanía y su hijo Emilio, en el marco de una salida familiar. "Yo había quedado maravillado con las malabaristas, sus acrobacias me parecieron increíbles y quise felicitarlas al final de la presentación y contarles que yo también hago algunas acrobacias”, recordó.

Fue entonces cuando Cormillot recibió el llamado del gerente del espectáculo, quien le comentó que había visto los videos que él mismo compartió en redes sociales y al preguntarle si se animaría a participar en algunas funciones, el nutricionista no dudó en aceptar. Por último, Alberto explicó el motivo que lo llevó a integrarse al show circense: “Lo hago porque me gusta y el cuerpo me lo permite. Algunas personas dicen que dejé la vara muy alta pero si tuviera que ser ejemplo de algo, sería de no decirse ‘viejo’ antes de tiempo y tener una iniciativa es el primer paso", concluyó.