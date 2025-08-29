Tildaron de "tóxico" al hijo de Flor Peña y él reaccionó con un ácido comentario

Juan Otero, el hijo de la actriz Florencia Peña, participó junto a su madre del programa radial Perros de la Calle y respondió a las críticas que recibió por una polémica frase.

Florencia Peña y su hijo Juan Otero visitaron a Andy Kusnetzoff en el programa Perros de la Calle y volvieron a reflotar las polémicas declaraciones que tuvo el joven de 16 años sobre el vínculo con su novio Mateo Lofeudo, dejando en evidencia actitudes que fueron reprobadas por usuarios de las redes sociales.

Hace algunas semanas el hijo de la actriz reveló en diálogo con el medio Infobae que con su novio se tienen "rastreados por una aplicación". En diálogo con Andy se refirió a esa frase y las repercusiones que tomó: “Lo primero que siempre me fijo es el por qué me critican y si es una crítica vacía, y si no es algo constructivo para mi persona, no la tomo”, dijo Otero sobre las críticas y profundizó sobre el rastreo que tienen: “Ese video se tomó a mal para mucha gente, pero para otra no. Yo dije que con mi novio nos tenemos rastreados en una aplicación donde podés ver si está caminando, en auto o si está hablando por teléfono”.

Sin embargo el hijo de Flor reflexionó: “Además dije que era tóxico, que no estaba orgulloso de eso y la gente me empezó a decir que vaya al psicólogo, que voy dos veces por semana". Por otra parte se refirió a los motivos que lo llevaron a esta decisión con su pareja: “Es más que nada para ver si está viniendo para mi casa, puedo ver cuánto tiempo tengo para prepararme. Las críticas me chupan un hue... No me importa lo que diga la gente. Mucho de esto viene también porque soy hijo de Florencia Peña”.

Juan Otero Urbana Play

La declaración que había despertado polémica hace alguna semanas sobre el vínculo con su novio

La confesión de Juan Otero en Casino Resort, el ciclo de entrevistas de Infobae, generó un revuelo en las redes sociales al contar cómo es su vinculo con su novio Mateo Lofeudo. El hijo adolescente de Florencia Peña se consideró “la persona más tóxica del mundo”.

“Mi novio es la persona más linda del mundo. Y no parece gay. Se le tiran hombres y mujeres”, aseguró el joven que se lució en el Cantando 2024. Sin embargo, el dato que llamó la atención es la forma en que vigila a su novio. “Nos tenemos rastreados en una aplicación”, lanzó sin rodeos.

“Sé qué hace, si está caminando, si está en auto, si está comiendo. No está mal. Yo quiero tener la tranquilidad de que está en su casa”, justificó la actitud que en redes tildaron de “tóxica”.

JUAN OTERO

En otro momento del encuentro con el Pollo Álvarez, Otero contó que suele utilizar una estrategia para saber dónde está (independientemente del rastreador). “El sale de trabajar y si no va a casa, lo llamo y le pregunto qué hace”, confía entre risas. “La videollamada te delata”, sumó.

Incluso, el joven llegó a contar que prefiere no salir a bailar y tampoco que su pareja lo haga. “Si me caga, energéticamente, me entero”, aseguró el hijo de la actriz que no tardó en recibir comentarios de los usuarios de redes sociales.

“Con un poco de terapia creo que puede tener herramientas para cambiar esos pensamientos, y todavía es chico también”, “El fruto no cae lejos del árbol”, “Que tremendo que normalicen la restricción de la libertad individual. San libres y elíjanse libres”, fueron algunos de los comentarios.