El accidente de Marley en Tailandia: cómo está el conductor

El conductor televisivo sufrió un accidente mientras grababa un episodio de "Por el Mundo" junto a Karina Jelinek. Cómo está su salud.







Marley se accidentó en pleno viaje por el mundo

Marley despertó preocupación en el mundo del espectáculo al conocerse que sufrió un accidente en Tailandia durante la grabación de un nuevo episodio de su programa "Por el Mundo" donde estará como protagonista la mediática Karina Jelinek. Según trascendió el problema ocurrió cuando recorría unas catacumbas acompañado de la modelo.

Según relató la periodista Pia Shaw en el programa "A la Barbarossa" que se emite por Telefe, ambos “tenían que atravesar una zona que a Jelinek le daba miedo. A ella le agarró mucho miedo. Marley intenta salvarla y en ese momento se golpea con una piedra”.

Sumado a esto reveló: “Por suerte la medicina china lo pudo curar y no hubo necesidad de ponerle puntos”, luego de exhibir una imagen de Marley con un fuerte corte y sangre en su cabeza que casi le provoca un desvanecimiento . Fueron momentos de preocupación para su equipo de trabajo que lo acompaña en la experiencia.