Nadie se lo esperaba: cómo es la película que se convirtió en la más vista de la historia de Netflix

Desde su estreno el 20 de junio y hasta la fecha, la película acumula 236 millones de reproducciones en todo el mundo. Así, rompió el récord que ostentaba desde 2021 "Red Notice", una producción de acción comedia protagonizada por Dwayne "La Roca" Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot. Esta acumulaba 230,9 millones de vistas.

Apuntada para una audiencia joven, Las Guerreras K-pop, una cinta de animación producida por Sony Pictures Animation, trascendió las pantallas de Netflix generando una inmensa comunidad online.

Pop coreano y animación expresiva: una combinación que rompió esquemas

La película de 96 minutos combina dos atractivos mundiales: el pop coreano (K-pop) y animación de alto nivel. La trama sigue a un grupo de tres cantantes con una doble vida. Cuando no están llenando estadio con su música, combaten demonios.

Cuenta con varias canciones originales y un estudio de animación de altísimo calibre como lo es Sony Pictures Animation, la película se consolidó como un fenómeno que atrajo a toda la familia.

La calidad de la producción también explica el furor. Dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, la cinta contó con un equipo musical de primer nivel encabezado por Ejae y Jenna Andrews, responsables de un repertorio que escaló en listas de éxitos reales. Además, las interpretaciones vocales de Arden Cho y Ahn Hyo-seop dotaron a los personajes de una autenticidad que conectó de inmediato con el público global. Las intérpretes en Latinoamérica también hicieron un gran trabajo, con voces impactantes.

Las guerreras kpop (1)

La banda sonora como protagonista

El impacto de Las Guerreras K-Pop se notó en primer lugar en el terreno musical. El álbum oficial de la película se ha convertido en un fenómeno global, con más de 3 mil millones de streams acumulados.

De acuerdo con Netflix TUDUM, se trata del primer soundtrack en la historia en colocar cuatro canciones en simultáneo dentro del Top 10 del Billboard Hot 100.

Su tema principal, “Golden”, se mantiene firme en el número 1 de la lista, mientras que otras tres canciones lograron ubicarse en el Top 5, un hito que no ocurría desde 1978 con la banda sonora de Fiebre de sábado por la noche de los Bee Gees.

La apuesta arriesgada de Netflix y Sony

Las guerreras kpop (2)

Las Guerreras K-Pop no es una película de animación típica. Si bien el estilo es similar al de otras producciones del estudio, como "Spider-Man: A través del Spider-Verso" o "La Familia Mitchell vs. Las Maquinas", la combinación entre fantasía, acción y música original era una apuesta arriesgada de parte del estudio y de Netflix, que invirtió más de 100 millones de dólares en la cinta.

Con semejante impacto, todo indica que la película sería apenas un puntapié inicial en una franquicia en expansión. Según trascendió, Netflix ya analiza nuevos proyectos relacionados.

La recepción de la crítica y las audiencias fue casi unánime. Las reseñas halagan el equilibrio que genera la película entre todos sus elementos y su utilización para contar una inspiradora historia sobre aceptación, amistad y la fuerza de la música. Lo que comenzó como una apuesta arriesgada se transformó en un fenómeno cultural que confirma que el streaming también puede generar experiencias colectivas con alcance mundial.