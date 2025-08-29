Es oficial: el video con el que Moria Casán confirmó el elenco para su serie en Netflix

La plataforma digital lanzó un adelanto de la serie para presentar al elenco que participará en la representación de la One.

Cada vez falta menos para que la serie inspirada y basada en la vida de Moria Casán sea una realidad a días de que fue anunciada públicamente. La campaña de publicidad comenzó y Netflix lanzó en las redes sociales uno de los primeros adelantos donde se confirmaron, oficialmente, los nombres de las actrices que protagonizarán la serie.

"Si querés llorar, llorá, porque acá está el elenco de la serie de ficción de la vida de la One ”, escribió en las redes sociales la cuenta Che Netflix , en una publicación que fue reposteado por la icónica vedette. En la publicidad aparecen Sofía Gala , hija de Casan, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, las distintas actrices que harán el papel de Moria en sus distintas etapas de vida.

“Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad, le van a dar un vuelo absoluto a sus personajes”, dijo Moria y agregó: “Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación”.

Qué había dicho Cecilia Roth hace algunas semanas sobre su trabajo para representar a Moria

Si había una figura del espectáculo argentino que no podía no tener una serie que haga referencia a su vida es La One, Moria Casán. Su figura genera cierta atención por su estilo de vida y la personalidad que la ha llevado a ser una de las personas más reconocidas de la farándula local, es por eso que existirá una serie propia.

Con el paso de los días se fueron descubriendo distintos enigmáticos sobre el elenco que interpretarán los roles en la serie, incluso el protagónico. Los rumores comenzaron a tomar fuerza con el paso de los días sobre quién interpretaría a Moria y posicionaban a Cecilia Roth como la principal candidata para ocupar ese lugar en el que también se barajaba como posiibilidad nombres como Lali Espósito y Griselda Siciliani.

Fue la propia Roth quien confirmó que será la encargada de interpretar a la One: "Esto de la confidencialidad de las plataformas se rompió. Voy a hacer de Moria", confesó hace algunas semanas en diálogo con el programa que conduce Ángel De Brito en el streaming Bondi.

Por otra parte se refirió al trabajo que tendrá para lograr su papel: "Hay mucho para estudiar porque quiero el alma de Moria. No la traté mucho, hemos hablado, me parece encantadora, inteligentísima"

Sumado a esto reveló información sobre las actrices que interpretarán a Moria en las distintas etapas de su vida: "También está Griscelda Sciciliani. La mas chica no está claro, iba a ser Lali pero no se pudo".