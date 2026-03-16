Pedro Rosemblat respondió a las fuertes críticas de Moria Casán

El periodista y conductor respondió a las acusaciones de la diva realizadas el día que anunció su compromiso con Lali Espósito.

Varias semanas después de que Moria Casán cuestionara públicamente a Pedro Rosemblat , el periodista y prometido de Lali Espósito , tildándolo de "despectivo, soberbio y maleducado" tras rechazar una invitación a su programa, La Mañana con Moria, el conductor decidió aclarar su versión de los hechos.

La polémica se generó en un contexto mediático marcado por la cercanía de Moria con la joven cantante de pop, novia y futura esposa de Rosemblat, lo que intensificó la repercusión de sus comentarios.

En diálogo con Ángel de Brito en Bondi Live, Pedro Rosemblat explicó cómo se produjo la situación que derivó en la acusación de Moria: "El 11 de diciembre del 2025 me escribe el productor y me dice que me quiere invitar al programa de Moria. Le dije ‘no puedo’, me dijo que volvía a buscarme la próxima semana y le dije que no iba a poder tampoco".

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Rosemblat aclaró que sus tiempos estaban ajustados por compromisos laborales y personales: "Tenía un festival el 19 de diciembre con Gelatina y el 22 me iba de vacaciones. Tenía ensayos todos los días y estaba muy ajustado con los tiempos". Según su relato, la interpretación de su negativa como un gesto despectivo habría sido un malentendido: "No sé que interpretó y le llevó a la conductora que fui despectivo y maleducado. Moria obviamente le cree a su productor".

La reflexión de Pedro Rosemblat

Tras los dichos de Moria Casán al aire aquel día, Pedro Rosemblat decidió retomar contacto con el productor: "Le dije que me dijera en qué momento había sido despectivo y maleducado porque no lo encontré. Me pidió disculpas y me dijo que había sido una confusión". En su análisis personal, el conductor reflexionó en que "antes de tirarle tierra a una persona, uno tiene que estar seguro".

Finalmente, Pedro Rosemblat dejó en claro que no busca generar un conflicto con Moria Casán: "Nunca hablé con Moria, no tengo su teléfono. No es mi intención polemizar con ella". Y agregó: "Me pregunto si hay una forma no soberbia de decir ‘che, no puedo ir al programa’". Con estas declaraciones, buscó poner fin a la versión mediática de los hechos y clarificar que su negativa fue únicamente por cuestiones de agenda, además de que respondió al minuto de recibir la invitación.

Embed - "¡QUÉ HORROR!": MORIA ESPANTADA CON EL CASAMIENTO DE LALI Y SENTENCIÓ, "A PEDRO NO LO QUIERO"

Recordemos que toda esta historia comenzó cuándo se dio a conocer la noticia del compromiso de Lali y Rosemblat. La reacción de Moria fue noticia por aquellos días. “¡Qué horror! ¿Cómo? ¿Qué hacés, La? ¿Estás loca?”, dijo la conductora mostrando su total desacuerdo con la boda. “Una mujer empoderada, divina… no puedo creer que una mujer tan empoderada se case”, continuó y dejó en claro que, pese a pensar diferente adora a Lali, pero “no me gusta que se case, no quiero…”.

En otro momento de su monólogo, Casán se refirió al vínculo con Pedro y fue tajante. “Tuviste un día en mi casa y ni te conocí, mi amor. Ahora estás con Lali, calmate, bebé, que todo sube y todo baja”, lanzó filosa la diva. Y eso no fue todo ya que reveló que la producción de su programa intentó varias veces convocar a Rosemblat para participar del programa y siempre se negó: “Lo llamaron y dijo que no podía, que nunca podía. Nos frizó, asi que te atizamos nosotros. No lo queremos”.