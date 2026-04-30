El actor Diego Peretti fue operado del corazón: cuál es su estado de salud

El actor se sometió a una angioplastia programada con colocación de stent. El diagnóstico corresponde a una cardiopatía isquémica.

El actor Diego Peretti fue sometido el miércoles a una angioplastia con colocación de stent. Según confirmaron desde la producción de la obra El jefe del jefe, se trató de una intervención “ambulatoria y programada” realizada en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires.

La noticia había sido anticipada por la periodista Maru Leone, donde explicó que el actor acudió inicialmente a realizarse un chequeo cardíaco . “Había algunas cositas que a los médicos les hacían ruido y decidieron, por precaución, dejarlo internado para hacerle más estudios de rigor”, detalló al aire.

De acuerdo a la información brindada, Peretti fue intervenido esta semana, en una práctica habitual para este tipo de cuadros. “Le colocaron un stent, salió todo bien”, aseguró Leone. Además, precisó que el diagnóstico corresponde a una cardiopatía isquémica , una afección que se produce cuando las arterias coronarias se estrechan, lo que reduce el flujo sanguíneo al corazón.

En este contexto, la colocación de un stent permite restablecer la circulación normal, siendo un procedimiento frecuente y de bajo riesgo cuando se realiza de manera programada.

Diego Peretti.

Suspensión de funciones teatrales

A raíz de la intervención, las funciones de la obra El jefe del jefe, que protagoniza junto a Federico D’Elía, fueron suspendidas y reprogramadas para la semana del 22 de mayo en el Paseo La Plaza.

La obra, estrenada el 17 de abril, presenta la historia de Gabriel, un empresario que inventa a un presidente ficticio para evitar tomar decisiones incómodas dentro de su compañía. Sin embargo, la situación se complica cuando potenciales compradores exigen negociar directamente con ese supuesto jefe, lo que lo lleva a contratar a un actor para sostener la farsa.

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Mientras tanto, el entorno del actor lleva tranquilidad sobre su estado de salud y se espera que retome su actividad profesional una vez finalizado el período de recuperación.