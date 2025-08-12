La plataforma de contenido vuelve a apostar a talentos argentinos con “Lo dejamos acá” , la historia entre un psicoanalista y un escritor bloqueado.

La nueva gran apuesta de Netflix con Darín y Peretti: de qué se trata la película que ya promete ser un éxito

Después del éxito de “El Eternauta” , Netflix vuelve a apostar por la producción audiovisual argentina y dio un adelanto de su próxima película que contará en su elenco con dos de los principales referentes del cine nacional: Ricardo Darín y Diego Peretti.

Aunque se conocen pocos detalles ya que aún se encuentra en etapa de rodaje, “Lo dejamos acá” será un thriller psicológico en el que el espectador encontrará una obra que combina intriga, dilemas morales y el talento de dos grandes actores junto a un notable equipo creativo.

El proyecto tiene la dirección de Hernán Goldfrid (“Tesis sobre un homicidio”), fue escrito por Emanuel Díez (“Nada”, “El Encargado”, “Coppola”) y cuenta con la producción de Kenya Films , la empresa audiovisual de la que es parte el propio Ricardo Darín junto a su hijo “el Chino” y el productor Federico Posternak.

Ricardo Darín 2.jpg Netflix vuelve a apostar a Darín para uno de sus proyectos.

De qué se trata la nueva película

“Lo dejamos acá” gira en torno a un psicoanalista pragmático interpretado por Darín cuyo método se ve puesto a prueba cuando entra a su vida un escritor bloqueado (Peretti).

Cansado de la rutina y frustrado por algunos resultados después de varios años de ejercer su profesión de la misma forma, este psicoanalista comienza a cuestionar la eficiencia de los tratamientos convencionales.

Ante esta situación decide romper con los límites tradicionales de la psicología y poner en práctica ciertos métodos alternativos que rozan lo ético. La llegada de Peretti a su consultorio desencadenará una serie de eventos impredecibles que coquetean con las líneas entre lo personal y profesional hasta desdibujarlas.

El guion escrito por Emanuel Diez combina tensión psicológica con diálogos incisivos y momentos de introspección, explorando cómo los métodos psicoanalíticos pueden chocar con dilemas éticos profundos, exponiendo al protagonista a decisiones difíciles que pondrán en juego su integridad.

Peretti.jpg Diego Peretti hará de un escritor bloqueado.

Qué se puede esperar

A través de la tensión y el tono íntimo entre terapeuta y paciente, “Lo dejamos acá” apunta a generar debate ya que el espectador se encontrará con interrogantes sobre la verdad, la ética y la naturaleza humana.

El filme busca que el público se enfrente a la incomodidad de cuestionar los límites de la ética profesional. Para ello no sólo presenta un drama, sino también un espejo de conflictos reales en profesiones que lidian con la mente humana.

Como ya hizo en otras de sus películas, el director Goldfrid vuelca toda su experiencia en el manejo de historias complejas y su mirada cinematográfica dan peso a un proyecto que no se limita a entretener.

Cuándo se estrena la película de Darín y Peretti

Para conocer cuánto se paga por Netflix en Argentina en marzo de 2024, a la tarifa standard hay sumarle el Impuesto País y otras percepciones 1200x678.png La película estaría disponible en Netflix en 2026.

De momento se sabe bastante poco de esta película, aunque está señalada como unas de las grandes apuestas de Netflix para el mercado de América Latina. No se sabe la posible fecha de estreno, puntualmente porque aún se encuentra en rodaje y se desconocen los tiempos de producción. Algunas versiones la ubican en la pantalla para 2026, pero sin mayores precisiones.

Tampoco trascendieron detalles del elenco, además de los roles protagónicos de Darín y Peretti. Salió a la luz el nombre de Gonzalo Urtizberea, pero no trascendió el papel que desempeñará.

¿El éxito después del éxito?

Ricardo Darín viene de protagonizar uno de los mayores sucesos de Netflix del año gracias a la adaptación del cómic de “El Eternauta”. Con un mensaje de heroísmo en medio de un desastre, su personaje Juan Salvo se convirtió en furor no solo en Argentina, sino en varias partes del mundo.

El Eternauta.jpg Darín, en su papel en "El Eternauta".

La ficción dirigida y creada por Bruno Stagnaro combina un mensaje a favor de la solidaridad en los momentos más duros de una sociedad y una atrapante historia de ciencia ficción con una tensión demoledora, en medio de una Buenos Aires apocalíptica.

De acuerdo a datos de Netflix, “El Eternauta” fue la serie de habla no inglesa más vista de la plataforma durante su semana de estreno, con casi 11 millones de reproducciones. Además, alcanzó el Top 10 en 87 países y fue número uno en 13 de ellos, incluyendo Argentina.