"Peaky Blinders: El Hombre Inmortal", se viene el estreno más esperado de Netflix: qué día de marzo 2026 se podrá ver
La película, que marcará la continuidad de Peaky Blinders y el cierre de la serie de los gangsters de Birmingham, llegará en breve a la plataforma de streaming, Netflix.
Los fanáticos de Peaky Blinders ya tienen una fecha para agendar. La película que le dará continuidad a la famosa serie hará su debut en cines. Se trata de “Peaky Blinders: El hombre inmortal”, el filme que marcará el cierre de la historia de Tommy Shelby.
El proyecto amplia el universo creado por el letrista Steven Knight, que cuenta actualmente con 6 temporadas completas, emitidas entre 2013 y 2022, sumando un total de 36 episodios. Y los fanáticos no tendrán que esperar mucho más para poder ver la película en sus casas: "Peaky Blinders: El Hombre Inmortal" se estrenará este 20 de marzo en Netflix.
Días antes, el 6 de marzo la película podrá verse en salas de cines. La dirección artística del largometraje está en manos del director británico Tom Harper, quien dirigió los tres últimos episodios de la primera temporada original.
La película sobre los gangsters de Birmingham también marcará el regreso del actor irlandés Cillian Murphy en el rol protágonico de Thomas Shelby. Además, el elenco sumará grandes incorporaciones como la actriz sueca Rebecca Ferguson, reconocida por su papel de Elizabeth Woodville en la serie "The White Queen", y el actor Barry Keoghan, quien fue nominado al Globo de Oro al Mejor Actor por su papel en el drama psicológico "Saltburn”.
De qué se tratará la película de los Peaky Blinders en Netflix
Una de las grandes incógnitas que dejó el cierre de la serie fue el destino final de Tommy Shelby. El trailer de la película respondió parcialmente esa pregunta, aunque deja dudas. Si bien todos los involucrados mantuvieron el hermetismo sobre la trama, Knight adelantó que la historia se sitúa en 1940 en Birmingham durante la Segunda Guerra Mundial.
El guionista evitó precisar qué motivos llevan a Shelby de vuelta a Birmingham, aunque sugirió que las circunstancias de la guerra lo obligan a regresar al centro de la escena, en uno de los momentos más difíciles para la ciudad por los bombardeos. Knight subrayó que la película busca ofrecer un elegante cierre a la saga, permitiendo a los seguidores despedirse del universo tras años de historia y desarrollo de personajes. “Quiero que los fans de Peaky que han sido parte de esto, lo vean juntos en una sala. Peaky Blinders nunca se promocionó masivamente, pero la gente la encontró y se lo contó a los demás", afirmó.
De todos modos, el filme no marcará el final de la franquicia: ya está en desarrollo una serie secuela, situada diez años después de los sucesos de "El hombre inmortal". Según trascendió, tendrá al menos dos temporadas de seis capítulos cada una y una duración de 60 minutos por episodio.
Cuáles son los estrenos de Netflix para febrero de 2026
La plataforma de streaming más popular del mundo ofrece una larga lista de series y películas para estrenar durante el segundo mes del año. Entre ellas se destacan:
Series:
- 1 de febrero – Brillantina y oro: Danza sobre hielo
- 3 de febrero – Mo Gilligan: In The Moment
- 5 de febrero – El abogado del Lincoln (temporada 4)
- 5 de febrero – Las leonas
- 5 de febrero – Unfamiliar
- 6 de febrero – Salvador
- 9 de febrero – Motorvalley
- 11 de febrero – Niños de plomo
- 12 de febrero – Cómo llegar al cielo desde Belfas
- 12 de febrero – El investigador con millones de seguidores
- 13 de febrero – El museo de la inocencia
- 13 de febrero – El arte de parecer Sarah
- 13 de febrero - En el barro (temporada 2)
- 16 de febrero – La cruda realidad: Dentro de America’s Next Top Model
- 18 de febrero – Soy Gordon Ramsay
- 19 de febrero – El agente nocturno (temporada 3)
- 20 de febrero – La ley de Las Vegas
- 26 de febrero – El flow de Kagoen
- 26 de febrero – Bridgerton (temporada 4, parte 2)
Películas:
- 4 de febrero – La investigación sobre Lucy Letby
- 6 de febrero – La reina del ajedrez
- 6 de febrero – ¡Uf! ¿Solo amigos?
- 10 de febrero – Ahí estoy yo
- 11 de febrero – Hermandad: Estado de terror
- 13 de febrero – El tour universitario con Joe
- 13 de febrero – La celda de los milagros
- 19 de febrero – El vínculo sueco
- 20 de febrero – Cortafuego
- 20 de febrero de 2026 – Pavana
