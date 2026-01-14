"El botín", la película super esperada de Matt Damon y Ben Affleck en Netflix: cómo es el trailer infernal

El thriller policial que reúne a la dupla Damon-Affleck causa furor en la pantalla de Netflix . Te contamos todos los detalles, incluido el tráiler de la película.

En el inicio de 2026, la plataforma de streaming estadounidense Netflix apostó fuerte: entre otras propuestas interesantes, estrenó en su pantalla el documental sobre la serie Stranger Things -que culminó a fines de 2025-; la miniserie británica Agatha Christie: Las Siete Esferas y, a la brevedad, hará lo propio con el filme “El botín” , que reúne a la dupla Matt Damon y Ben Affleck en una atrapante película policial . Y Netflix , claro, presentó el infernal tráiler del filme .

En su sitio oficial, Netflix apuntó sobre “El botín” : “La confianza tiene su precio, y alguien debe pagarlo”. “El botín” , dirigida por Joe Carnahan, está protagonizada por Matt Damon , Ben Affleck , Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno y Kyle Chandle.

Ben Affleck ha producido varias películas junto a Matt Damon, entre ellas En busca del destino, que ganó un Oscar al mejor guión original.

Asimismo, Netflix confirmó que “El botín” se estrena el 16 de enero de 2026. La trama de “El botín” se centra en el hallazgo de algo más de 20 millones de dólares en efectivo, situación que provoca una guerra de lealtades y suspicacias dentro de un equipo de oficiales de la policía de Miami. El interrogante principal que se plantea entonces es a quién se le puede confiar un botín tan jugoso en un entorno plagado de amenazas externas e intereses cruzados.

En declaraciones a Netflix, Matt Damon señaló que “en Miami, hay que contar el dinero in situ, para que todo el mundo sepa cuánto hay. Saben que es casi seguro que se trata de dinero del cártel que pertenece a personas muy peligrosas que probablemente vendrán a recuperarlo. Están contrarreloj y tienen que empezar a pensar en defender el lugar donde se encuentran, porque no pueden marcharse sin más”.

Por su parte, Ben Affleck le comentó a Netflix: “Esto plantea la pregunta: ¿qué haces cuando te enfrentás a una tentación tan grande? ¿Qué significa eso? ¿Cómo es verlo de cerca? Y además, ¿en quién confías? El límite entre policías y delincuentes se hizo peligrosamente difuso”.

videoplayback Netflix presentó el tráiler oficial de “El botín”, película protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck.

En tanto, el director Joe Carnahan observó que en "El botín" los protagonistas “no pueden irse, lo que los convierte en objetivos para un montón de tipos peligrosos. Y ahora tienen que contar el dinero sin saber realmente en quién confiar, incluidos entre ellos mismos”.

Asimismo, Carnahan apuntó sobre “El botín” que “el vínculo que se creó -entre los actores-, el tiempo que pasaron juntos y el hecho de que realmente se cayeron bien unos a otros, le dio a la película una sensación maravillosa que es difícil de capturar. Todas las interpretaciones son maravillosas. Es una prueba de lo que ocurre cuando reúnes a un grupo de personas talentosas, les das algo con lo que pueden identificarse y aferrarse, y los resultados hablan por sí mismos”.