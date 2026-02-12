Martín Demichelis y Luciano Castro cayeron en una estafa inmobiliaria: cuántos millones perdieron

El exjugador y el actor habrían caído en una estafa por la que perdieron una cifra millonaria. Qué pasó.

Desde el programa Puro Show (El Trece) dieron a conocer una información que impacta de lleno en la economía de Martín Demichelis , expareja de Evangelina Anderson , y Luciano Castro . Hay una situación que los puso en jaque a los dos y ahora atraviesan un duro momento que tratarán de resolver con el paso del tiempo.

Según dio a conocer Angie Balbiani durante la emisión del programa, ambas figuras del mundo del espectáculo fueron estafados en una inversión millonaria que contemplaba la compra de departamentos en un lujoso edificio. “La información que tengo tiene que ver con esta propiedad que se compraba a depósito y fideicomiso en el que estaba involucrado Martín Demichelis y que perdió plata. También Luciano Castro perdió plata en esa inversión ”, contó la periodista.

Luego se refirió al dinero que había en juego: “No hubo retorno, Martín Demichelis habría perdido siete millones de dólares . Lo que me dicen de Luciano Castro es que habría perdido 400 mil dólares ”.

Según dieron a entender los rumores, el exesposo habría estado vinculado al proyecto debido a que el terreno pertenecería al padre de la modelo. Sin embargo, el exjugador habría negado esta hipótesis.

Por otra parte, la periodista se refirió a la situación de Castro que pone en riesgo su estabilidad económica: "Yo espero ser asertiva con el número y lo que te quiero decir también es que, a medida que Flor Vigna y Sabrina empezaron a hablar y a contar un poco más de qué se trataba la vida de Luciano Castro, las marcas se empezaron a bajar”.

La nueva y escandalosa acusación de Flor Vigna contra Luciano Castro

A poco más de una semana de las críticas que recibió por su canción dedicada a Luciano Castro, su ex pareja, Flor Vigna abrió un capítulo más en su historial con el actor. Todo comenzó cuando la cantante se presentó en un evento y, durante la charla con el conductor del mismo, aseguró que su expareja le debía dinero.

“Me encantó el video último... Guapa sí, tarada... no”, le comentó el conductor del desfile del estilista Roberto Vernucci. Fue entonces cuando ella agregó : “¿Viste? Explotó todo. Y bueno, sí, me boludearon mucho. Le presté plata al pibe y me tiene que devolver todavía... ¡Devolveme la plata! Hashtag autogestión. Necesito invertir en bailarines. No pude ni traerlos“.

Tras esta situación, Vigna fue abordada por un cronista de Intrusos, quien le preguntó por la situación de la deuda de Castro. “Pasaron muchas cosas malas, pero bueno, como ya pasaron hace un tiempo la plata se la tengo que pedir a él. Había una cosa de que ya no puede hablar porque tiene hijos, lo entiendo, pero Lucho vivió tres años en mi casa, lo banqué en todas. Fui cornuda, me banqué actos de violencia”, comenzó diciendo ella.

Luego, Florencia se refirió a las críticas que había recibido por su última canción y los comentarios de los usuarios en redes sociales que destacaban que ella publicaba un tema cada vez que trascendía un escándalo mediático con Luciano. “Veo que se jode con que saco un tema cada vez que pasa algo, ni siquiera. Siento que estoy haciendo un proceso en exposición, que todavía no soy la artista más grande del mundo. También estoy cansada de ser la bol...lo fui mucho tiempo. Siento que di muchas cosas y que quedaron pisoteadas por un hombre que me llevaba 20 años más y que me dejó medio traumada para muchas cosas, que ahora son mi responsabilidad superarlas”, explicó la joven.

Por último, Vigna fue consultada por la escandalosa separación de Luciano Castro y Griselda Siciliani. “A mi me hubiera gustado que sigan juntos porque lo veía feliz, me re dolió que por un lado me diga venite al teatro y por el otro sea la amante de mi novio. En realidad dije: “Ojalá esta historia sea un final””, subrayó la bailarina.

Las sensaciones de Flor Vigna acerca de su última canción estrenada

Una semana atrás, Flor Vigna había utilizado sus redes sociales para hablar de las repercusiones de su último lanzamiento musical. “Bueno, no le está yendo bien al tema, le está yendo muy bien. Estoy muy contenta. Perdón por la exaltación, ¿soy intensa? Sí, soy re intensa”, arrancó, dejando en claro que la autocrítica y la ironía son parte de su sello. Antes de adentrarse en las polémicas, agradeció: “Antes de hablar de lo malo, vamos a hablar de lo bueno, que gracias a la gente que me está bancando, a la gente que antes no me bancaba y ahora me banca, y a los que están hace 10 años bancándome en cada meta”.

Lejos de la negación, Vigna decidió sincerarse sobre su estrategia de promoción. “Vamos a hablar un poco de marketing. Vivimos en una sociedad hiperestimulada y hay muchos estudios de consumo digital que declaran que al público, incluyéndome, si no le das dopamina inmediata, se va a la miércoles”, analizó, dejando en claro que cada decisión en el videoclip fue pensada milimétricamente.

“¿Qué tiene el videoclip? Todo el tiempo estímulos, colores, escenas, que mensaje, que esto, está todo pensado y guionado para que te atrape. Y en vez de pelearme con el momento cultural de que estamos todos así, que necesitamos ya mismo, lo usé a mi favor“, explicó.

En medio del descargo, Flor se permitió una confesión personal sobre la búsqueda de identidad: “Hace mucho tiempo que quiero liberarme de etiquetas, no entiendo si soy boxeadora, actriz, cantante, bailarina, por ahí no llego a ser nada, pero soy yo misma. Y eso me lo tengo que avalar. Y lo que más deseo es ser artista”, afirmó, dejando en claro la necesidad de definirse por fuera de las categorías tradicionales del espectáculo.