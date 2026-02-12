Por qué Marcos Camino, fundador de Los Palmeras, dejó la exitosa banda

El histórico acordeonista comunicó su retiro en las redes sociales tras más de 50 años en los escenarios. Quién lo sucederá.

Marcos Camino decidió dar un paso al costado y poner fin a su carrera en la banda Los Palmeras . Tras más de 50 años en los escenarios, el acordeonista y fundador de la agrupación santafesina anunció este miércoles el cierre de una etapa que le dio popularidad.

El retiro llega en un momento de tensiones internas dentro de la banda, luego de la salida de Rubén “Cacho” Deicas , el histórico cantante. La salida de Marcos no pone fin a la banda que continuará con una nueva dirección.

“Muchachos, nos reunimos acá para informarles que yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud” , explicó el músico en un video que compartió en su perfil de redes sociales.

“Le había pedido a Dios que me indique cuándo era el momento de tomar esta decisión. Porque confío en la calidad de todos ustedes, me ha provocado mucha felicidad, mucha paz”, añadió.

La salud y la edad fueron los factores decisivos para el retiro del acordeonista. “Hoy quiero disfrutar de la tranquilidad, de mis perros, tengo cinco perros en mi casa y dedicarle todo el tiempo a mi familia, especialmente a mi esposa”, sostuvo Camino, abriendo una nueva etapa dedicada al ámbito personal tras décadas de giras y escenarios.

En el cierre de su mensaje, dejó un deseo explícito para el futuro de la agrupación: “Deseo con el alma que todo sea impecable, que Los Palmeras sigan adelante. Hay Palmeras para rato. ¡Aguanten Los Palmeras!”.

El reemplazo de Marcos Camino

De esta manera, será Marcos Camino Jr., el hijo del famoso acordeonista. El joven lidera “Los Palmae”, una banda surgida al calor del legado de Los Palmeras y con presencia propia dentro del género.

Marcos Camino Jr.

Marcos Camino deprimido por la salida de Cacho Deicas

En junio de 2025, Cacho Deicas, la voz inconfundible de Los Palmeras, dejó oficialmente el grupo tras meses de rumores, tensiones y un accidente cerebrovascular que sacudió las bases de la legendaria banda santafesina. La noticia finalmente se confirmó: no regresaría al grupo que durante más de medio siglo supo transformarse en un fenómeno popular.

La incertidumbre había comenzado después del accidente cerebrovascular que sufrió el vocalista a principios de este 2025. Desde aquel momento, la información oficial escaseó y las dudas crecieron acerca del futuro de la banda santafesina.

El actor principal de esta novela, Deicas, eligió sus redes sociales para romper el silencio. En un video que no tardó en viralizarse, miró a cámara y explicó que su salida “no estuvo relacionada con su salud, sino con cuestiones ajenas a su voluntad”. Agradeció a la banda “el camino compartido” y, aunque evitó entrar en detalles, dejó claro que la música seguiría siendo parte de su vida.