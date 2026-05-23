Una famosa periodista fulminó a Marcelo Tinelli: "Se hace el joven"

La comunicadora puso énfasis en las deudas que el conductor tiene con buena parte del equipo que lo acompañó en el Bailando.

El inesperado anuncio sobre las intenciones de Marcelo Tinelli de producir una nueva e histórica edición de su clásico certamen de baile desató una verdadera e incontenible tormenta en el ambiente de la farándula nacional. Los principales programas de espectáculos se hicieron eco de los rumores que señalan que el famoso conductor oriundo de Bolívar se encuentra diagramando un imponente despliegue escénico para retornar triunfante a la pantalla chica.

Sin embargo, la noticia lejos de generar entusiasmo cosechó ácidas críticas por parte de los miembros más experimentados del periodismo especializado en espectáculos. La emblemática e histórica panelista del ciclo Intrusos, Marcela Tauro , se convirtió rápidamente en la voz más filosa y despiadada a la hora de desmenuzar las verdaderas intenciones del popular empresario de medios.

La experimentada comunicadora no anduvo con rodeos y descartó de manera tajante la posibilidad real de que el clásico reality show regrese de forma efectiva a las grillas de programación. Para la periodista, el formato que alguna vez lideró los niveles de audiencia en el país se encuentra en un estado de desgaste irreversible porque “está apagado ya hace rato” .

La diva de los paneles televisivos redobló la apuesta de forma inmediata: "Si dice que no se siente cómodo con un panel, lo entiendo”. La dura arremetida mediática de la periodista continuó durante una entrevista exclusiva que le concedió al cronista del portal de espectáculos Puro Show, donde analizó detalladamente las actitudes recientes de la máxima figura de la televisión. Según la mirada analítica de la histórica integrante de América TV, el conductor se encuentra sumamente mal asesorado por su entorno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/puroshowok/status/2057849501168062497&partner=&hide_thread=false Marcela Tauro habló en #PuroShow sobre las palabras de Marcelo Tinelli: "Está apagado hace rato". pic.twitter.com/fXSweL6Agt — Puro Show (@puroshowok) May 22, 2026

La panelista de espectáculos continuó con su picante descargo frente a los micrófonos y disparó sin filtros: “Me parece que está mal asesorado. Se hace el pendejo, como que hace streaming...”. La experimentada periodista de espectáculos no se detuvo en los aspectos puramente artísticos y decidió profundizar en la compleja realidad financiera que lo rodea.

Según su análisis, un programa de la magnitud histórica del gran show de baile requiere presupuestos multimillonarios que resultan completamente imposibles de financiar en el contexto actual que atraviesan los canales abiertos. Para la comunicadora, las estructuras de paneles tradicionales son las únicas viables actualmente en la televisión argentina debido a la crisis que afecta al sector.

Por qué Marcela Tauro sepultó la nueva versión del Bailando

En ese sentido, la panelista de Intrusos sacó a la luz los antiguos conflictos económicos que la productora de Tinelli arrastra con diferentes trabajadores del gremio, proveedores técnicos y coreógrafos desde hace varias temporadas. Al mismo tiempo, además que la última experiencia del formato en la pantalla de América no logró cumplir con las expectativas comerciales ni alcanzar las metas de rating estipuladas por las autoridades de la emisora.

"Él le debe plata a medio mundo, entonces... Yo no creo que haga nada, que es venta”, señaló. A su vez, aseguró que las "movidas de prensa" implican que "toma de tontos" a sus propios espectadores y se preguntó de manera furiosa: "¿Y con qué plata? Si él no tiene plata. Es prensa para aparecer. Lo que no me gusta es que le tomen de bol... a gente ”.