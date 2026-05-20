Marcelo Tinelli llamó a Maxi López, ¿lo convocó al bailando?: la reacción del ex de Wanda Nara

Marcelo Tinelli empieza a reaparecer lentamente en el mundo del espectáculo y quiere empezar a reconstruir el prestigio que tuvo durante una gran etapa de su vida por su conducción en formatos como Videomatch , Bailando por un Sueño , entre otros proyectos en los que supo ser líder. En las últimas horas se conoció que su intención es tener una nueva etapa del certamen de baile y ya empiezan a sonar algunos nombres para ser parte.

En las últimas horas se lo empezó a vincular al exjugador Maxi López debido a que habría recibido un llamado del conductor en medio de una posible vuelta a la TV. Más allá de que los rumores indicaban una posible invitación para el reconocido certamen, habría sido por otros motivos.

"Me llamó Marcelo ", reconoció el exparticipante de MasterChef Celebrity mientras dialogaba con el reportero de Resumido en la gala de los Martín Fierro. Sin embargo, rápidamente desactivó posibles diálogos para una participación en el Bailando: "No fue para ese programa, es otra cosa", sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Resumidoinfo/status/2056889116625670362&partner=&hide_thread=false "Me llamó Marcelo Tinelli, estamos charlando"



Maxi López contó que esta hablando con Tinelli pero para algo que no es el Bailando #DQT pic.twitter.com/4dsx6xEIeL — Resumido (@Resumidoinfo) May 20, 2026

Sin dar precisiones sobre los motivos por los cuales recibió el llamado, Maxi confesó: "Estamos hablando". Hasta la actualidad no se conocieron precisiones sobre los motivos del llamado.

La macumba que la mamá de Milett Figueroa le hacía a Marcelo Tinelli: "Con los muertos"

El universo del espectáculo nacional quedó completamente conmocionado tras las explosivas revelaciones que vinculan al prestigioso conductor Marcelo Tinelli con supuestas prácticas de esoterismo. Durante su reciente visita al programa televisivo La mañana con Moria, la mediática dominicana Mimi Alvarado lanzó acusaciones directas contra el entorno familiar de la ex del animador, Milett Figueroa. La pareja de Luciano "El Tirri" aseguró poseer datos sumamente reservados que darían cuenta del trasfondo místico que rodeó el final de la relación sentimental.

Qué dijo Mimi sobre los rituales que practicaba la exsuegra de Marcelo Tinelli

La pícara invitada del ciclo conducido por Moria Casán comenzó su relato marcando una postura muy firme respecto de su histórica antipatía hacia la joven modelo oriunda de Perú. Asimismo, la caribeña explicó que prefiere mantener ciertos secretos bajo un estricto hermetismo por la lealtad y el profundo afecto que le profesa al exitoso empresario de la televisión. “No es joda, si yo pudiese hablar… yo tengo demasiada información pero hay cosas que no le voy a decir por respeto a Marcelo”, advirtió la panelista.

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Sin filtros y fiel a su estilo confrontativo, la mediática detalló la supuesta naturaleza de los rituales que la exsuegra del conductor habría ejecutado para perjudicar el presente del exlíder de Showmatch. Según su testimonio, estas maniobras de magia negra habrían influido de manera directa en el plano profesional y personal del popular presentador de la pantalla chica. “La macumba se la hacía la mamá con muertos, lo del calzoncillo es mentira, por eso el declive de él desde que estuvo con ella”, disparó la polémica entrevistada.

La teoría picante sobre la separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Por otra parte, los especialistas en farándula sumaron nuevos y escandalosos pormenores referidos al quiebre de la pareja, revelando una escena de celos extrema previa a la ruptura definitiva. En el ciclo de entretenimientos Sálvese Quien Pueda, los periodistas detallaron que la joven artista descubrió material sumamente comprometedor al revisar la intimidad del teléfono de su novio. “Ella le agarró el teléfono a Marcelo y se lo revisó... Le encontró mensajes picantes con otra mujer ”, sentenció la panelista Majo Martino sobre la crisis.