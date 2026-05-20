La rosca de Betular para el 25 de mayo: cuál es la condición para consumirla

El reconocido pastelero Damián Betular presentó una nueva creación para la fecha patria. Cómo es, cuánto cuesta y qué indicaciones tiene.

Damián Betular sigue marcando tendencia en las redes sociales con sus creaciones en el mundo de la cocina, principalmente en su pastelería en la cual se destaca. Con su comercio abierto en el barrio Villa Devoto, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llamado Betular Pâtisserie.

En las últimas horas dio a conocer que tomó la decisión de homenajear la Revolución de Mayo con una creación particular y visualmente perfecta: la Rosca Patria . Se trata de una rosca estilo suisse que cuenta con una delicada masa de croissant.

La misma se destaca por ser crujiente por fuera y aireado por dentro, con un interior relleno de crema pastelera y dulce de leche.

Rosca Patria Betular

Cuánto vale

Según se conoció, la rosca presentada por Betular cuesta $40.000 y estará disponible en una preventa que estará habilitada en la tienda online de la pastelería. Cabe destacar que los fanáticos de sus comidas, tendrán que programar la compra con tiempo debido a que cuenta con un stock limitado por día y solo se podrán retirar por el local los días viernes 24 y sábado 25 de mayo.

Desde Betular Pâtisserie recomiendan que, quienes compran el alimento, deben conservarlo a una temperatura ambiente de entre 18°C y 20°C. Preferentemente, indican que es mejor consumirlo dentro de las 24 horas desde su retiro.