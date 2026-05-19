Marcela Baños fulminó a APTRA tras perder en los Martín Fierro.

Marcela Baños , la histórica conductora de Pasión de Sábado , destrozó a APTRA luego de los Martín Fierro de la Televisión y expresó su indignación porque su programa nuevamente no ganó en la terna de "programa musical". Al aire de Intrusos, dónde también suele participar como panelista, la presentadora se mostró molesta y aseguró que el ciclo que le da visibilidad a los artistas de la movida tropical desde hace muchos años y que se merece el galardón de oro.

"Yo tengo 27 años en la conducción. Wanda Nara te hace un programa de dos horas todos los días con copetes...", sentenció. "Entonces, yo nunca voy a tener la oportunidad de nada porque hago un programa los fines de semana, ocho horas seguidas, con tribuna y más de 25 bandas en vivo. Los invito a todos a pasar por Pasión de sábado para ver lo que es", manifestó.

"Es muy difícil. Tengo más de 20 bandas que entran por un lado y salen por el otro, tribuna que me gritan, la cucaracha, la cosa, esto y lo otro... Entonces, cuando veo esto, digo 'qué injusto que es'. Siempre me voy enojada de los Martín Fierro, este año cambié el chip y me fui a divertir", continuó enfurecida. "Pasión tiene 37 años, ¿no se merece el de oro? ¿No lo merecemos? ¿Siempre en el fondo del tacho? Siempre pasa lo mismo y por eso me voy del ort... Me da bronca porque realmente queremos ganarlo, lo merecemos", disparó Marcela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/2056792587504144551&partner=&hide_thread=false MARCELA BAÑOS RE CALIENTE: “SIEMPRE ME VOY DEL ORTO CON LOS MARTÍN FIERRO”. pic.twitter.com/v0xM99dSer — Real Time (@RealTimeRating) May 19, 2026

A su vez, la presentadora se refirió al discurso de Lizy Tagliani cuando subió al escenario a recibir la estatuilla por La Peña de Morfi, donde se refirió a la falsa denuncia de Viviana Canosa: "Después, en el premio a la música, terminan hablando de temas que no tienen nada que ver... con todo el respeto del mundo, Lizy, te adoro y te banco, entiendo que el discurso lo tenés que meter en ese momento, pero no se habló de música". "Me quedo con un sabor amargo. Yo no tengo un marido famoso ni millonario, entré por un casting", concluyó furiosa Marcela Baños.

El fuerte discurso de Lizy Tagliani contra las "falsas denuncias"

Lizy Tagliani fue la encargada de recibir el Martín Fierro recibido por parte del programa La Peña de Morfi que recibió el reconocimiento como Mejor Programa Musical. En su discurso, no dudó en apuntar contra las personas que la acusaron públicamente de delitos graves tras la denuncia por presunta pedofilia que la involucró y fue presentada por la periodista Viviana Canosa. Más tarde fue desestimada por la Justicia.

“La Peña es un poco de familia, el asado y la música. Una familia que traté mucho de conseguir. Yo por segunda vez pude darle la oportunidad de darle una familia a un chico”, comenzó diciendo la conductora arriba del escenario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/2056534396870488521&partner=&hide_thread=false "Se cagaron en el amor de un nene de 4 años"

El FUERTE discurso de LIZY TAGLIANI contra las denuncias presentadas por Viviana Canosa en su contra, que hoy fueron archivadas. #MartinFierro pic.twitter.com/F4a1keBgGu — emi (@eeemiliano) May 19, 2026

Luego sumó con contundencia: “Muchos de los que están acá se cagaron en eso. También probablemente quienes estén mirando. Dijeron que era chorra, pedófila y que me dedicaba a la trata de personas, y que había videos míos viendo pornografía infantil. Se cagaron en que había un niño de 4 años con la oportunidad de una familia”.

Por otra parte, luego de pedir justicia por su familia y su hijo adoptivo Tati quien vivió el proceso de adaptación en medio de la polémica, agregó: “Estoy agradecida por haber llegado a donde llegue, de haber salido de una familia decente y estar compartiendo esto hoy con ustedes, porque de chica me críe viendo la televisión. Sin embargo, hoy tengo que seguir pidiendo justicia por mi familia, mi hijo y por todas las personas que no tienen la posibilidad de defenderse".