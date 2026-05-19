Espectáculos La Mañana Lizy Tagliani El fuerte discurso de Lizy Tagliani contra las "falsas denuncias"

La conductora televisiva cargó contra las personas que la acusaron luego de la denuncia de Viviana Canosa que más tarde fue desestimada por la Justicia. + Agregar LM Neuquen en







Lizy Tagliani fue la encargada de recibir el Martín Fierro recibido por parte del programa La Peña de Morfi que recibió el reconocimiento como Mejor Programa Musical. En su discurso, no dudó en apuntar contra las personas que la acusaron públicamente de delitos graves tras la denuncia por presunta pedofilia que la involucró y fue presentada por la periodista Viviana Canosa. Más tarde fue desestimada por la Justicia.

“La Peña es un poco de familia, el asado y la música. Una familia que traté mucho de conseguir. Yo por segunda vez pude darle la oportunidad de darle una familia a un chico”, comenzó diciendo la conductora arriba del escenario.

Luego sumó con contundencia: “Muchos de los que están acá se cagaron en eso. También probablemente quienes estén mirando.Dijeron que era chorra, pedófila y que me dedicaba a la trata de personas, y que había videos míos viendo pornografía infantil. Se cagaron en que había un niño de 4 años con la oportunidad de una familia”.