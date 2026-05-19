Wanda Nara es la mejor conductora según APTRA y su discurso fue viral

La conductora que ganó por su labor en MasterChef Celebrity se emocionó arriba del escenario al hablar de un problema que atraviesa.

Wanda Nara fue una de las figuras de la televisión argentina que se fue de la gala de los Martín Fierro con un galardón abajo del brazo en el cual reconocieron su Labor en conducción femenina generando un sinfín de versiones debido a que muchos no estuvieron de acuerdo con la elección. Más allá de las críticas que recibió, la conductora subió al escenario, recibió su estatuilla y lanzó sentidas palabras ante el público.

Luego de haber superado a figuras como Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa en su terna, Wanda habló de su enfermedad y su deseo de criar a sus hijos en Argentina.

“Soy una mujer que tiene leucemia y también elegí médicos de este país. Tenemos los mejores profesionales y tenemos los mejores artistas”, dijo en la ceremonia.

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Tras ganar el Martín Fierro a la Mejor Conducción, Wanda Nara destacó que Argentina "tiene a los mejores profesionales" y señaló: "Hay una mirada dura para las mujeres que trabajan. Hagan lo que las hace felices". pic.twitter.com/NCzk79J4ay — Corta (@somoscorta) May 19, 2026

Sumado a esto agradeció por la confianza que le dieron para conducir en el prime time: “A veces nosotras mismas nos creemos cuando nos dicen que no podemos o no nos merecemos algo o un lugar. Y yo desde acá quiero decir que es verdad, arranqué con unas zapatillas, como dicen algunos periodistas, en mal estado, pero siempre soñé y siempre creí en mí”.

“Tenemos una mirada a veces un poco dura para las mamás que trabajan y yo el mensaje que quiero dar es que las mujeres salgan a hacer lo que las hace felices, que trabajemos”, dijo sobre las mujeres y la forma de conciliar la vida con la maternidad.

“Creo que lo más importante es cumplir nuestros sueños y trabajar”, dijo en su relato sobre su decisión de dejar su sueño de ser actriz para seguir sus objetivos.

Wanda Nara Martín Fierro

Por otra parte, Wanda le agradeció al conductor del evento Santiago Del Moro: "Vos también fuiste muy generoso. Me dejaste un lugar enorme en la televisión y sé que diste el visto bueno y lo valoro mucho. Apostaste por mí vos también”.

En el cierre de su relato, agradeció a los nuevos dueños del canal: “Gracias a los nuevos dueños del canal también por apostar en el país. Amo mi país y quiero que mis hijos crezcan en este país. Soy una mamá que lucha por eso”.