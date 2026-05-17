Cuántos habitantes tiene la provincia de Neuquén, según la estimación del COPADE

El organismo provincial tiene su propia proyección por los padrones electorales y otros datos, que difieren mucho de los registros oficiales del Renaper.

La población de Neuquén crece pero no lo muestran los registros oficiales de Nación.

El secretario del COPADE, Rubén Etcheverry , afirmó que la población de Neuquén ronda actualmente los 800.000 habitantes, una cifra que los registros estadísticos nacionales aún no logran capturar en su totalidad.

La proyección técnica elaborada por el organismo ubica la cifra exacta en 793.288 personas, lo que ubuca a Neuquén como una de las provincias con mayor crecimiento relativo de la Argentina. Ya se sabe que vienen decenas de familias por día, y toman de cabecera Neuquén capital, en busca de mejores horizontes.

“Ya somos ochocientos mil los neuquinos”, sostuvo Etcheverry, y atribuyó el fenómeno al desarrollo económico, turístico, productivo y energético que impulsa una expansión demográfica permanente en todo el territorio provincial.

Neuquen_poblacion-3 La población en Neuquén creció mucho en los últmos años.

Según explicó el funcionario, Neuquén está viviendo “uno de los procesos de crecimiento más importantes del país”, con mayores expectativas que se traducen en una llegada sostenida de nuevos residentes.

Una metodología construida con varias fuentes

La proyección se apoya sobre base de datos con cruces de múltiples fuentes estadísticas provinciales. El principal insumo es el padrón electoral provincial a septiembre de 2025, que registra 581.437 personas mayores de 16 años habilitadas para votar.

Sobre ese piso se incorporaron variables educativas y demográficas para construir una estimación más completa de la población total, incluyendo los grupos etarios que el padrón no contempla.

Las estadísticas educativas provinciales aportaron datos concretos sobre los tramos de edad más jóvenes: 53.652 estudiantes de entre 5 y 9 años y 64.664 estudiantes de entre 10 y 14 años están matriculados en el sistema educativo provincial.

A eso se sumó una estimación de 12.933 jóvenes de 15 años —franja que ya no está cubierta por la matrícula escolar obligatoria pero todavía no integra el padrón electoral— y una proyección de 43.195 niños y niñas de entre 0 y 4 años, elaborada a partir de la pirámide poblacional de la provincia.

La brecha con el Renaper

Los números del COPADE no coinciden exactamente con los del Registro Nacional de las Personas. El Renaper, a través de su Sistema Estadístico de la Población disponible en estadisticas.renaper.gob.ar, estima para 2025 una población de 768.051 habitantes en Neuquén: 386.607 varones y 381.368 mujeres. La diferencia entre ambas proyecciones ronda los 25.000 personas.

Parte de esa brecha se explica por un factor que el propio COPADE identificó y cuantificó: aproximadamente 18.000 personas residen actualmente en la provincia pero aún no realizaron la actualización de su domicilio en los registros oficiales.

Se trata de habitantes reales que trabajan, estudian y consumen en Neuquén pero que, desde el punto de vista estadístico, siguen figurando en sus provincias de origen. Este subregistro es una consecuencia directa del ritmo acelerado de migración interna que experimenta la provincia, donde la llegada de nuevos residentes supera la capacidad de actualización de los padrones nacionales.

Por qué Neuquén crece y los números no alcanzan

El crecimiento demográfico de Neuquén tiene motores concretos. El desarrollo de Vaca Muerta como polo energético de escala global, la expansión del turismo en la cordillera y la consolidación de sectores productivos y de servicios generaron en los últimos años una demanda sostenida de mano de obra que atrajo población desde distintos puntos del país.

Neuquen_poblacion Lo que se consolida en Neuquén es una población relativamente joven.

Ese proceso de migración interna, combinado con el crecimiento vegetativo propio de una pirámide poblacional relativamente joven, explica por qué las proyecciones provinciales superan de forma consistente a las estimaciones nacionales.

La estimación del COPADE busca precisamente dar cuenta de esa realidad antes de que los datos oficiales del Indec la actualicen. En ese sentido, la cifra de 793.288 habitantes no es solo un dato técnico: es también un argumento político y presupuestario, dado que la distribución de fondos de coparticipación federal toma como referencia la población registrada en los censos nacionales