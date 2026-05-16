Domingo helado en la ciudad de Neuquén con temperaturas bajo cero

Cerrará el fin de semana con otro descenso marcado de la temperatura en la región. De cuánto será la mínima.

Los días se están acercando al invierno y las temperaturas marcan un drástico descenso, principalmente, durante este fin de semana en Neuquén y la región. Se prevén jornadas donde el frío y las heladas serán las protagonistas en las próximas horas.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), este domingo se presentará particularmente frío con una temperatura en horas de la madrugada de cero grados, despejado y prácticamente con viento ausente durante toda la jornada. Por la mañana la temperatura descenderá a un grado bajo cero bajo un cielo ligeramente nublado. Hacia la tarde estará despejado con una temperatura de 14 grados de máxima. Por la noche descenderá a los 10 grados.

Para la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC ), la presencia de aire frío, dominarán las condiciones de tiempo bueno, soleado y calmo en el norte de la Patagonia. A partir del domingo se espera un ascenso de la temperatura máxima. Pronosticó que los días en los valles, se mantendrán con tardes frescas a templadas y noches frías con heladas.

El pronóstico de la AIC anticipa que el domingo estará despejado con una máxima de 16 grados y por la noche la temperatura se desplomará hasta los 4 grados bajo cero.

SFP Frio Hielo clima congelado agua (16).JPG Sebastián Fariña Petersen

Cómo sigue el tiempo durante la semana

La tendencia de tiempo frío y seco se profundizará de cara al comienzo de la semana laboral. Según la AIC, el lunes se perfila como el día más agradable de la serie en horas de la tarde, gracias a una máxima que llegará a los 17 grados bajo un cielo totalmente despejado. Hacia la noche el viento rotará al sudoeste e incrementará su intensidad, alcanzando los 32 kilómetros por hora, lo que marcará el ingreso de un nuevo frente de aire frío. Por la noche descenderá a un grado bajo cero.

El martes se consolidará el enfriamiento general. Con el cielo mayormente despejado, la máxima diurna no superará los 16 grados, mientras que a la noche se prevé una madrugada rigurosa con una mínima de 3 grados bajo cero. El viento soplará leve, pero las ráfagas rondarán los 40 kilóemtros por hora.

Clima Nublado frio 06

Para el miércoles las condiciones metereológicas se mantendrán en la región. El pronóstico anticipa otra jornada fría. La temperatura máxima será de 15 grados con viento leve y ráfagas de hasta 25 kilómetros por hora. Cambiará hacia la noche cuando se registrará una mínima de 3 grados bajo cero, con viento en disminución.

Seguirán estas condiciones hacia el fin de la próxima semana donde se observará una mayor amplitud térmica entre la mínima y la máxima. Para el jueves se prevé una máxima de 16 grados y una mínima de 2 grados bajo cero. Estará soleado por la tarde y el viento soplará leve.