Teté Coustarot liquidó a Wanda Nara luego del Martín Fierro que ganó.

Tras ser premiada como la mejor conductora en los Martín Fierro , Wanda Nara recibió una crítica durísima por parte de Teté Coustarot . La conductora, con años de experiencia en el medio, presenció la ceremonia de principio a fin y no disimuló su disgusto al ver el resultado de algunas ternas, en especial por la protagonizada por la modelo y empresaria que se llevó una estatuilla por su labor en MasterChef Celebrity .

Consultada por el equipo de Puro Show, reconoció que no todas las ternas habían estado atinadas o al menos, no para ella. "Hubo algunas sorpresas como por ejemplo, la de mezclar en una misma terna de conducción a determinados personajes que no tienen que ver con esa tarea". En ese sentido, aclaró: "Una lectora de avisos no es conductora. Wanda no me parece que haga un trabajo de conducción. Ser conductora es otra cosa, es alguien que está en vivo todos los días, que tiene que resolver situaciones que aparecen de imprevisto, que toca temas variados, que estira cuando hay que estirar".

Y no conforme con todo eso, Teté hizo un remate que fue aún más letal que todo lo anterior. "Para mí, la formación es muy importante para estar frente a un micrófono y se nota muchísimo cuando falta contenido".

Embed - TETÉ COUSTAROT, INDIGNADÍSIMA CON EL MARTÍN FIERRO A WANDA NARA

Por su parte, a la hora de responder sobre las críticas que recibió por su premio, Wanda optó por minimizar todo. "La verdad es que todas me felicitaron por privado y las amo a todas". También reconoció haber vivido una gran noche y remarcó que el día después fue "excelente".

Wanda Nara es la mejor conductora y su discurso fue viral

Wanda Nara fue una de las figuras de la televisión argentina que se fue de la gala de los Martín Fierro con un galardón abajo del brazo en el cual reconocieron su Labor en conducción femenina generando un sinfín de versiones debido a que muchos no estuvieron de acuerdo con la elección. Más allá de las críticas que recibió, la conductora subió al escenario, recibió su estatuilla y lanzó sentidas palabras ante el público.

Luego de haber superado a figuras como Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa en su terna, Wanda habló de su enfermedad y su deseo de criar a sus hijos en Argentina. “Soy una mujer que tiene leucemia y también elegí médicos de este país. Tenemos los mejores profesionales y tenemos los mejores artistas”, dijo en la ceremonia.

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Tras ganar el Martín Fierro a la Mejor Conducción, Wanda Nara destacó que Argentina "tiene a los mejores profesionales" y señaló: "Hay una mirada dura para las mujeres que trabajan. Hagan lo que las hace felices". pic.twitter.com/NCzk79J4ay — Corta (@somoscorta) May 19, 2026

Sumado a esto agradeció por la confianza que le dieron para conducir en el prime time: “A veces nosotras mismas nos creemos cuando nos dicen que no podemos o no nos merecemos algo o un lugar. Y yo desde acá quiero decir que es verdad, arranqué con unas zapatillas, como dicen algunos periodistas, en mal estado, pero siempre soñé y siempre creí en mí”. “Tenemos una mirada a veces un poco dura para las mamás que trabajan y yo el mensaje que quiero dar es que las mujeres salgan a hacer lo que las hace felices, que trabajemos”, dijo sobre las mujeres y la forma de conciliar la vida con la maternidad.

“Creo que lo más importante es cumplir nuestros sueños y trabajar”, dijo en su relato sobre su decisión de dejar su sueño de ser actriz para seguir sus objetivos. Por otra parte, Wanda le agradeció al conductor del evento Santiago Del Moro: "Vos también fuiste muy generoso. Me dejaste un lugar enorme en la televisión y sé que diste el visto bueno y lo valoro mucho. Apostaste por mí vos también”. En el cierre de su relato, agradeció a los nuevos dueños del canal: “Gracias a los nuevos dueños del canal también por apostar en el país. Amo mi país y quiero que mis hijos crezcan en este país. Soy una mamá que lucha por eso”.