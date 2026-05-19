Lo que no se vio de la premiación de los Martin Fierro: caídas, enojos y encuentros inesperados

En el mundo de la farándula hubo distintos aspectos que no pasaron desapercibidos en la gala: looks, ganadores, bloopers, y más.

Los premios Martín Fierro coparon la pantalla de la televisión argentina con el evento más esperado en el mundo de la farándula donde hay distintos aspectos que no pasan desapercibidos: looks, ganadores, bloopers, entre otros. La 54° edición de los premios celebrados en el Hotel Hilton de Puerto Madero.

El conductor televisivo Darío Lopilato fue una de las figuras que sorprendió en el lujoso hotel al llegar caminando lentamente, con dos muletas y una bota ortopédica que refiere a la lesión que atraviesa. “ Me rompí la patita jugando al fútbol. Tenía que estar presente de todas maneras. Le dije a mi novia que me ayude y venga conmigo”, dijo el conductor del programa Viralizados.

Por otra parte, uno de los bloopers que más vueltas dieron en la gala lo protagonizó La Barby , quien se cayó al suelo cuando estaba por su subir al escenario y tomar la estatuilla de LAM (América TV).

Lopilato MF

El encuentro más llamativo en el escenario fue de Moria Casán, Georgina Barbarossa y Carmen Barbieri en medio de un conflicto entre Moria y Georgina por una pelea tras declaraciones públicas de La One sobre Miguel “El Vasco” Lecuna, quien era pareja de Barbarossa y murió, mientras transitaba un tratamiento de rehabilitación por adicciones.

“Obvio que nos vamos a saludar, somos dos mujeres grandes y educadas. Pero no veo reconciliarnos porque está involucrado el Vasco”. había dicho Georgina mientras que Moria, había afirmado: “No le digamos nada a esto, es una cosa social”. Todo quedó minimizado por los protagonistas a un simple encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/2056534974388416754&partner=&hide_thread=false MUJERES DEL ESPECTÁCULO.

Santi del Moro logró lo impensado: el abrazo entre Moria, Georgina Barbarossa y Carmen Barbieri.#MartinFierro pic.twitter.com/hKZ7S28u7d — emi (@eeemiliano) May 19, 2026

Un encuentro esperado fue el de Ángela Torres y Adrián Suar quienes se habían encontrado por última vez en una gala de los MF donde estuvo nominada por Solamente Vos, donde su padre era productor.

Ian Lucas y Evangelina Anderson se mantuvieron distantes en la gala, pero finalmente compartieron espacio en la mesa. Lejos de un escándalo mayor, el propio ganador del reality MasterChef Celebrity afirmó que "está todo bien".

El galardón que recibió Wanda Nara generó polémica

La entrega del premio generó una fuerte repercusión, con reacciones como la de Nancy Pazos que se mostró en contra de la decisión: “Me voy”. Sumado a esto, Yanina Latorre sonrió con ironía cuando la conductora mencionó en su discurso su diagnóstico de leucemia.

Si de gestos se habla, el que sorprendió fue el de Diego Brancatelli cuando anunciaron que Alejandro Guatti se convirtió en el ganador del premio como Cronista/Movilero, terna en la que estaba nominada su pareja Cecilia Insinga. Brancatelli mordió sus labios y levantó las cejas mostrando disconformidad.