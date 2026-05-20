El fulminante mensaje de la madre de Wanda Nara a las colegas de la mediática tras el Martin Fierro

Nora Colosimo fue letal al defender a su hija que ganó el premio a mejor conducción femenina en los premios Martin Fierro. Qué dijo.

El fuerte mensaje de la madre de Wanda Nara contra las colegas de la mediática

Wanda Nara se convirtió, para APTRA, en la mejor conductora de la televisión argentina por su rol en MasterChef Celebrity (Telefe). Sin embargo, la estatuilla que recibió en la ceremonia de los premios Martín Fierro 2026 generó más de una polémica.

Sus compañeras de terna, entre ellas, Georgina Barbarossa y Verónica Lozano se mostraron molestas por la premiación y cuestionaron que sea la ganadora cuando no tiene un rol de conductora de un programa en vivo, sino grabado y editado.

La polémica se extendió por horas y la mismísima Wanda usó sus redes sociales para pedir que algún seguidor le curara el mal de ojo y su madre Nora Colosimo se puso el guante y disparó contra las conductoras.

“La envidia que manejan, ¡wow! No necesitás aprobación de colegas o artistas. La gente ya te eligió, se premiaba a la conducción, no a los años, trayectoria, ni otros títulos. La mejor conductora 2026 es Wanda Nara, la gente te eligió primero con picos de rating de 14. Tus colegas todas juntas ni se acercan a tu rating. Soporten; la gente te eligió, APTRA te premió”, comenzó su polémico descargo en el posteo de la mediática.

Pero eso no fue todo. Colosimo cuestionó la actitud de muchos famosos en la gala de premiación. “Este año a ver si trabajan educación algunos en TV, dado que no la escucharon, no la saludaron, poco profesionales y después quieren ganar”.

El posteo de Nora Colosimo

El discurso de Wanda Nara en los Martin Fierro

Wanda Nara fue una de las figuras de la televisión argentina que se fue de la gala de los Martín Fierro con un galardón abajo del brazo en el cual reconocieron su Labor en conducción femenina generando un sinfín de versiones debido a que muchos no estuvieron de acuerdo con la elección. Más allá de las críticas que recibió, la conductora subió al escenario, recibió su estatuilla y lanzó sentidas palabras ante el público.

Luego de haber superado a figuras como Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa en su terna, Wanda habló de su enfermedad y su deseo de criar a sus hijos en Argentina.

“Soy una mujer que tiene leucemia y también elegí médicos de este país. Tenemos los mejores profesionales y tenemos los mejores artistas”, dijo en la ceremonia.

Sumado a esto agradeció por la confianza que le dieron para conducir en el prime time: “A veces nosotras mismas nos creemos cuando nos dicen que no podemos o no nos merecemos algo o un lugar. Y yo desde acá quiero decir que es verdad, arranqué con unas zapatillas, como dicen algunos periodistas, en mal estado, pero siempre soñé y siempre creí en mí”.

“Tenemos una mirada a veces un poco dura para las mamás que trabajan y yo el mensaje que quiero dar es que las mujeres salgan a hacer lo que las hace felices, que trabajemos”, dijo sobre las mujeres y la forma de conciliar la vida con la maternidad.

“Creo que lo más importante es cumplir nuestros sueños y trabajar”, dijo en su relato sobre su decisión de dejar su sueño de ser actriz para seguir sus objetivos.

Por otra parte, Wanda le agradeció al conductor del evento Santiago Del Moro: "Vos también fuiste muy generoso. Me dejaste un lugar enorme en la televisión y sé que diste el visto bueno y lo valoro mucho. Apostaste por mí vos también”.

En el cierre de su relato, agradeció a los nuevos dueños del canal: “Gracias a los nuevos dueños del canal también por apostar en el país. Amo mi país y quiero que mis hijos crezcan en este país. Soy una mamá que lucha por eso”.