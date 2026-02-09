Milett Figueroa aclaró si le llegó a revisar el celular a Marcelo Tinelli

La modelo peruana, Milett Figueroa , sorprendió a todos con un sincericidio absoluto al hablar de su relación con el conductor Marcelo Tinelli . Invitada a La Mañana con Moria, la ex participante del Bailando se animó a decir lo que pocas veces se escucha: admitió errores, habló del anuncio de separación que hizo el conductor y dejó definiciones contundentes sobre los celos, la confianza y la intimidad de la pareja.

Consultada de manera directa sobre cómo tomó cuando Tinelli anunció en vivo en su -por entonces- programa de streaming que se había separado, Milett abrió su corazón: “No me dolió, me sorprendió, pero también dije: bueno, también tengo la culpa yo, porque yo le dije ‘anuncialo hoy’”, confesó.

Lejos de victimizarse, la invitada hizo una fuerte autorreflexión sobre su carácter: “Ahí dije: ‘no puedo ser tan impulsiva’, porque interiormente hemos discutido y decíamos ‘ya, hasta aquí llegamos’. Pero al final uno no tiene por qué hacer esas cosas, porque después nos amistamos”, explicó.

Embed - "QUISE REVISARLE EL CELULAR A MARCELO...": QUÉ PASÓ EL DÍA QUE A MILETT LE GANÓ LA CURIOSIDAD

“Yo soy muy segura. No podría estar con Marcelo si no fuera una mujer segura. Además, no me gusta estar atrás de nadie cuidándolo“, siguió en el programa que conduce Moria Casán por eltrece. Sin embargo, entre risas y confesiones, reconoció que la tentación de mirar el celular de Marcelo existió: "Soy curiosa. Un día quise agarrarlo, pero dije ‘mejor no’“, explicó. Y cuando parecía que ya lo había dicho todo, llegó la bomba final: “Yo me sé la clave de su teléfono”.

Marcelo Tinelli aterrizó con su avión privado en Tucumán solo por un antojo

Después de varios días en Perú junto a Milett Figueroa, y parte de su equipo de trabajo con el que graba una nueva temporada de su reality familiar, Marcelo Tinelli regresó al país y, fiel a su estilo, registró un divertido momento del viaje de vuelta.

El conductor compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que se lo ve descendiendo de su avión privado durante una escala en el Aeropuerto de Tucumán, acompañado por sus hijas Micaela y Candelaria Tinelli, su primo El Tirri, su pareja, y sus colaboradores, Federico Hoppe y Waldo Casal.

La razn por la que Marcelo Tinelli tuvo que realizar una parada tcnica en Tucumn volviendo de Per

“Volviendo de Perú. Parada técnica en el Aeropuerto de Tucumán, y compré dos docenas de las empanadas de carne más ricas del mundo”, escribió Tinelli sobre una de las imágenes, mientras mostraba el momento en que un trabajador del aeropuerto se acercaba al avión con una bolsa en la mano.

En el video que acompañó la publicación, Marcelo relató con entusiasmo el paso por la provincia: “Bueno, parada técnica acá en el aeropuerto de Tucumán. Estamos acá el Tirri, Waldo, Milett, mi hija Cande. Los amigos, con Fede. Y mirá lo que viene ahí: están trayendo empanadas tucumanas. Por favor, la más rica. Se van a enojar los salteños". Cuando el hombre que le acercó la comida le entregó la bolsa, el conductor le dijo “Sos un maestro” y le preguntó “¿Alcanzó?". El hombre, encargado de entregarle el pedido, le respondió con una sonrisa: “Estaba todo bien”.

El conductor, divertido, continuó la charla: “Gracias, maestro. Chau. Gracias". Además, siguió relatando a sus seguidores: “Nos llevamos las empanadas tucumanas para esta noche”. Y agradeció a la gente del aeropuerto por la hospitalidad: “Gracias, maestro, gracias por todo”. Mientras tanto, en segundo plano, se veía a Milett y a Candelaria sonriendo y también saludando antes de volver a subir al avión.