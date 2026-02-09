Se crió entre las montañas de Neuquén y busca unir Sudamérica en moto a través de la Cordillera

Hace ya tiempo que Gastón encontró su lugar en las montañas y decidió recorrer los caminos más inhóspitos del país , llevando una vida simple y lejos del ruido de la ciudad. Arriba de su moto , la ruta, el silencio y el paisaje se convierten en su verdadero hogar .

Nacido en Buenos Aires pero criado en Villa La Angostura, Gastón Gatto Suárez (28) creció rodeado de montañas. En la altura se siente como pez en el agua y hace más de un año se propuso la misión de unir Sudamérica a través de la cordillera a bordo de su Royal Enfield Himalayan.

Su meta, es clara: sueña con llegar hasta Alaska, pero "empezando por casa". Desde que empezó a viajar, Gastón entendió que su camino no iba a ser el más fácil ni el más directo. Prefiere las rutas alternativas, los caminos de tierra y de sinuosos, esos donde el paisaje se impone y las historias aparecen solas.

Del norte al sur sobre ruedas

Detrás de cada salida hay una red de apoyo que lo sostiene: su familia, que lo acompaña desde la distancia. Su mamá, que vive en Villa La Angostura, lo apoyó desde el primer momento, y su papá, desde Buenos Aires, lo alienta aunque no se vean seguido. Todos confían en que, pase lo que pase en la ruta, Gastón va a poder salir adelante. Esa certeza les da tranquilidad y hace que la ausencia no se vuelva tan pesada.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 16.16.44

Con ese respaldo, se animó a dar el primer paso de su aventura en junio de 2024. El comienzo, sin embargo, fue más duro de lo que imaginaba. Salió, como él mismo dice, “con una mano adelante y otra atrás”, sin trabajo y con apenas mil dólares ahorrados, con la ilusión de llegar al norte del país. Pero el dinero se terminó antes de lo previsto y tuvo que regresar.

Gabi por montañas (1)

Lejos de tomarlo como un fracaso, esa experiencia se convirtió en aprendizaje. En la segunda etapa, cuando emprendió rumbo hacia Ushuaia, la realidad fue distinta. “Ya salí trabajando con marcas de manera remota, generando contenido mensual para ellos, y así me empecé a sustentar de una mejor manera”. Hoy continúa sumando nuevas marcas al proyecto para tener una mayor tranquilidad económica a la hora de viajar.

Ligero de equipaje

Viajar así implica un equilibrio entre aventura y descanso. En los lugares más recónditos del camino, Gastón elige acampar, como aquella noche durmiendo frente al Cono de Arita en Salta o haciendo vivac dentro de una casa de adobe abandonada.

Cuando pasa por pueblos, en cambio, busca colaborar con hospedajes locales para poder descansar bien. La moto, los caminos que elige y la exigencia física del viaje hacen que el descanso sea una necesidad clave.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 16.16.47

El equipaje está pensado al detalle. Viene del mundo de la mochila y la montaña, de expediciones donde todo debía entrar en la espalda durante varios días, y esa lógica se trasladó a la moto. Lleva lo esencial: un calentador, una bombona, una olla de silicona plegable, cubiertos, condimentos, té y un pequeño rallador.

La bolsa de dormir no se negocia, al igual que la carpa, el bidón de combustible, herramientas, su equipo para crear contenido y ropa. “Para algunas personas es mucho, incluso hay gente que lleva menos; se podría achicar a la mitad”, admite.

La preparación no es solo material. Su formación como guía de montaña lo entrenó para seguir adelante a pesar del cansancio y el dolor, y para mantener la cabeza fría en situaciones extremas. Ha tenido jornadas de más de 14 horas de manejo, donde los reflejos y la estabilidad mental marcaron la diferencia. En el día a día, intenta recorrer entre 300 y 400 kilómetros; más de 600 ya empiezan a pasar factura al cuerpo.

Un recorrido por el norte neuquino

Para las fiestas, Gastón decidió viajar desde la Quiaca a Villa La Angostura para compartir con sus seres queridos. Luego se tomó el tiempo de visitar el norte neuquino, una deuda pendiente dentro de su propia provincia. Sin embargo, no era un territorio desconocido: lo había visitado por primera vez a los 18 años, cuando hacía el curso de guía de trekking y las salidas de formación lo llevaban seguido a esa zona. Ya en ese entonces lo había fascinado.

Gabi por montañas (5)

Diez años después, el regreso fue distinto. Con otra mirada, arriba de la moto y creando contenido, se encontró con un lugar que volvió a sorprenderlo. “Me pareció una locura todo lo que hay acá”, cuenta.

Los colores, las formas de las montañas y la inmensidad del entorno lo impactaron. En algunos tramos, las montañas recuerdan al norte argentino; en otros, los caminos se vuelven abruptos y las paredes de roca se levantan como gigantes, reforzando la sensación de estar atravesando un territorio tan salvaje como fascinante.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 16.20.16

Uno de esos descubrimientos fue el de la Escalera al Cielo, pasando Guañacos por la ruta 57. Publicó un reel y la repercusión fue inesperada: muchas personas, incluso habitantes del propio norte neuquino, le escribieron diciendo que no conocían ese lugar y que habían quedado maravilladas.

Historias de montaña

En sus redes (Gastipormontañas), Gastón comparte mucho más que paisajes y kilómetros recorridos. Muestra los días de viaje, los caminos difíciles, los desafíos de la ruta y la inmensidad de cada lugar, pero siempre con un objetivo claro: encontrarse con las personas que habitan esos territorios y contar sus formas de vivir, sus historias y aquello que tienen para compartir.

A lo largo del recorrido no solo avanza en la moto, sino que se detiene a escuchar. En cada pueblo, en cada paraje, aparecen relatos y es ahí donde encuentra el verdadero sentido del viaje. Su intención es inspirar a quienes miran sus videos a animarse a cumplir sus propios sueños, entendiendo que el camino también se construye a partir de esos encuentros.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 16.16.42

Aunque ha recorrido montañas de todo el país y sabe que la hospitalidad existe en muchos lugares, el norte neuquino lo sorprendió por su calidad humana. No se trata de un hecho aislado, sino de una experiencia constante: charlas al costado del camino, una mano tendida, un saludo en la ruta. No es solo el paisaje lo que queda, sino las historias y las personas. “A los lugares los hace la gente. Capaz un lugar es muy bonito, pero no te lo llevás en el corazón si no es por quienes lo habitan”, aseguró.

Uno de los encuentros que más lo marcó fue con Marta, una puestera que aparecerá en sus próximos videos. Al principio, la desconfianza fue natural: no sabía quiénes eran ni qué buscaban. Pero con el correr de las horas, todo cambió. “Nos recibió y después no quería que nos fuéramos”.

Compartir de manera sencilla con alguien que pasa meses incomunicado, sin luz ni internet, "sin nada, pero con todo", fue una experiencia que lo atravesó. “Poder compartir de forma tan auténtica con alguien del lugar es algo que me llevo para siempre”.

Rutas por delante

A fines de febrero Gastón planea cruzar por Futaleufú tras pasar Trevelin, completar lo que le quedó pendiente de la Carretera Austral, llegar hasta Villa O’Higgins, cruzar el Paso Mayer y regresar por Argentina antes de seguir hacia Bolivia por el lado chileno.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 16.20.17

“Siempre me gustaron los desafíos y la adrenalina”, reconoce y asegura que la moto le permite ponerse a prueba constantemente. Lejos de lo que muchos creen acerca de vivir viajando, no todo es color de rosas, la realidad es que es un estilo de vida cansador. “Cuando me vean de vacaciones, seguramente voy a estar en la playa”, bromea Gastón al respecto.

Tiene claro que, mientras el cuerpo lo acompañe, sus días serán sobre dos ruedas. Llegar hasta Alaska es un objetivo firme, y después el camino dirá si la aventura continúa en otros continentes, de forma esporádica o como hasta el momento. Pero no piensa mucho en el mañana, la moto le enseñó algo esencial: vivir el presente. “Mucha gente piensa en lo que va a hacer en cinco años, pero nadie tiene el futuro comprado. Lo más valioso que tenemos es el hoy y hay que exprimirlo al máximo”.

Gabi por montañas (3)

Hoy, Gastón está convencido de que le gusta lo que hace, pero sobre todo, de que en cada ruta, en cada historia compartida y en cada encuentro, se sigue descubriendo a sí mismo. Sabe que ese proceso, hecho de paisajes, personas y desafíos, es lo que, sin darse cuenta, va construyendo la persona que será mañana.