Impulsados por distintas celebridades, entre ellas la duquesa de Sussex, se perfilan como una de las tendencias de la temporada por ser versátiles y elegantes.

Estos son los jeans que se imponen en esta temporada de primavera y Meghan Markle ya está usando

El cambio de estación también es sinónimo de cambio de moda. La llegada de la primavera y las temperaturas más agradables le dan lugar a prendas más sueltas y frescas. Así, comienzan a aparecer distintas tendencias . Y una que promete hacerse sentir esta temporada es el jean corto , también conocido como "cropped jean".

Este tipo de pantalón vaquero termina justo por encima del tobillo, dejando al descubierto una parte de la pierna. A diferencia de los jeans tradicionales, que suelen ser largos y cubren completamente los tobillos, estos pantalones ofrecen un look más fresco y juvenil. Pueden variar en estilos, desde los más ajustados hasta los de corte más holgado, y están disponibles en una amplia gama de lavados, desde el clásico denim azul hasta versiones descoloridas o con detalles desgastados.

Este estilo de jeans también se caracteriza por su versatilidad . Algunos modelos tienen cinturillas altas, mientras que otros prefieren una cintura baja o de tiro medio. Además, los "cropped" se adaptan tanto a looks casuales como a conjuntos más elegantes , dependiendo de cómo se combinen. La diversidad hace que sean una prenda extremadamente adaptable y atractiva para diferentes tipos de personas y estilos.

Cómo surgen los "cropped jeans" y el impulso de las celebridades

El concepto de pantalones cortos en la moda no es nuevo. Su historia se remonta a varias décadas atrás, pero fue en los años 80 y 90 cuando realmente ganaron popularidad entre los jóvenes y en la cultura urbana. La tendencia de usar pantalones por encima del tobillo empezó a consolidarse como símbolo de una estética relajada y rebelde.

meghan2 Meghan sorprendió con esta prenda en la segunda temporada de su serie en Netflix.

El "cropped jeans", en su forma moderna, empezó a tener peso en la década pasada gracias a la creciente influencia de las redes sociales, que contribuyeron a que esta tendencia se propague rápidamente, permitiendo que jóvenes y adultos descubran nuevas formas de usar y personalizar sus jeans cortos. Su impulsado también se debe a la moda streetwear y las celebridades. En particular, figuras públicas como Rihanna, Gigi Hadid, Zendaya, Anne Hathaway, Jessica Alba y Sarah Jessica Parker fueron clave en popularizar este estilo, luciéndolos en diferentes ocasiones y combinaciones.

Quien recientemente se sumó a esta moda fue nada menos que Meghan Markle. En el marco del estreno de la segunda temporada de With Love, Meghan, disponible en Netflix, la duquesa de Sussex sorprendió con un look relajado pero sofisticado, protagonizado por estos jeans al tobillo, una camisa a rayas y un abrigo caqui liviano, ideal para los días templados de media estación.

meghan4 Meghan se sumó a las celebridades que usan "cropped jeans".

Por qué los "cropped jeans" serán tendencia esta temporada primavera/verano

Este estilo de pantalón cuenta con varias ventajas que lo hacen indispensable para temperaturas calurosas, sin resignar el estilo y la elegancia. En primer lugar, la estética que proponen encaja perfectamente con el estilo de vida actual, caracterizado por la búsqueda de comodidad sin sacrificar el estilo. La pandemia y el trabajo remoto también influenciaron en la preferencia por prendas más relajadas, lo que favoreció al auge de los jeans cortos.

Otra razón importante es la versatilidad de estos pantalones. Pueden adaptarse a distintas estaciones del año, combinándose con camisetas básicas, blusas, suéteres o chaquetas. Además, permiten jugar con accesorios y calzado para transformar un look casual en uno más elegante o alternativo.

meghan recorte La princesa de Sussex, junto a su esposo, el príncipe Harry.

Por último, la innovación en diseños y estilos ayudará a que esta tendencia siga en auge. Desde detalles desgastados, rotos, con bordados o patrones originales, los "cropped jeans" ofrecen infinitas posibilidades para expresar la personalidad y el estilo de cada persona. Distintas marcas, entre ellas la célebre Levi’s, ya ofrecen distintos modelos, con un amplio rango de talles y cortes, pensados para todo tipo de cuerpo.